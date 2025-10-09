https://ria.ru/20251009/plennyj-2047216588.html

"Сдавайся": пленный ВСУ рассказал, как его обмануло командование

2025-10-09T10:10:00+03:00

2025-10-09T10:10:00+03:00

2025-10-09T11:36:00+03:00

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Украинский военнопленный Андрей Заставский рассказал на видео, опубликованном Минобороны, как его обмануло командование, отправив на передний край. По словам пленного, его забрали в ТЦК, невзирая на серьезные проблемы со здоровьем, в том числе поврежденную ногу."Как оказался на позициях? <…> Я не хотел идти, я добивался, чтобы сделать обследование по ноге. <…> Мне говорят, надо, чтобы ты хотя бы раз вышел на боевые, чтобы мы увидели, что ты не можешь. Там у нас позиции есть такие, что там ничего не происходит. Это вроде второй линии, посидишь там несколько дней, потом вернешься и поедешь в больницу на обследование — то есть будешь решать свои вопросы. Я поверил", — сказал Заставский. Поэтому он вышел на позиции, а на второй день его взяли в плен. Как считает Заставский, это произошло потому, что какому-то начальнику захотелось продвинуться в соседнюю посадку. Солдат добавил, что на передовой не спал около трех суток. А когда наконец он получил возможность отдохнуть, то, проснувшись, увидел людей с автоматами. Это были российские бойцы, которые и взяли его в плен.

