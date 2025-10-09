Рейтинг@Mail.ru
ПСБ и НСПК договорились развивать инновационные платежные технологии - РИА Новости, 09.10.2025
16:53 09.10.2025
ПСБ и НСПК договорились развивать инновационные платежные технологии
ПСБ и НСПК договорились развивать инновационные платежные технологии - РИА Новости, 09.10.2025
ПСБ и НСПК договорились развивать инновационные платежные технологии
ПСБ и Национальная система платежных карт (НСПК) заключили на площадке форума "Финополис-2025" соглашение о развитии и масштабировании инновационных платежных... РИА Новости, 09.10.2025
ПСБ и НСПК договорились развивать инновационные платежные технологии

ПСБ и НСПК заключили соглашение о развитии новых платежных технологий

© iStock.com / shironosov Оплата с помощью смартфона
Оплата с помощью смартфона - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© iStock.com / shironosov
МОКВА, 9 окт - РИА Новости. ПСБ и Национальная система платежных карт (НСПК) заключили на площадке форума "Финополис-2025" соглашение о развитии и масштабировании инновационных платежных технологий, включая оплату по биометрии, сообщает банк.
Согласно документу, ПСБ будет внедрять биометрическую технологию оплаты в свой парк терминалов. В результате на предприятиях торговли и сферы услуг, которые используют POS-терминалы ПСБ, для подтверждения личности клиентов будет применяться считывание и распознавание лица. Такая технология обеспечит удобный способ бесконтактной оплаты и безопасность транзакций. Также биометрия может стать альтернативным способом идентификации при покупке товаров с возрастными ограничениями, отметили в банке.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ПСБ запустит выездную регистрацию подтвержденной биометрии
Вчера, 11:03
"ПСБ является одним из лидеров по внедрению новых технологий. Сегодня мы с НСПК подписали соглашение, которое обеспечит российским компаниям наиболее удобные, быстрые и технологичные способы приема платежей, а также упростит процессы оплаты товаров и услуг розничным клиентам", – сказал на церемонии подписания председатель ПСБ Петр Фрадков.
Как отметил, в свою очередь, генеральный директор, председатель НСПК Дмитрий Дубынин, масштабирование межбанковского биоэквайринга напрямую связано с подключением банков к платформе НСПК. "Подключение ПСБ к биоэквайринговой сети НСПК позволит расширить сеть приема платежей новым бесконтактным способом и сделает технологию еще доступнее для бизнеса и граждан нашей страны", — привели слова Дубынина в пресс-службе НСПК.
Мужчина во время работы за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ПСБ: партнерство бизнеса с научными центрами ускорит прогресс
Вчера, 15:33
 
 
 
