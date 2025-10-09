Ученые встревожены: "планета-изгой" бросает вызов законам физики

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Астрономы обнаружили невероятную активность у одинокой планеты, которая вбирает материю с рекордной скоростью. В течение нескольких месяцев она поглощала шесть миллиардов тонн газа и пыли каждую секунду. Это, по словам исследователей, меняет общепринятое представление о таких явлениях.
Очень далеко от нас
Объект, заинтересовавший ученых, официально известен как Cha 1107-7626. Он расположен в 620 световых годах от Земли, в созвездии Хамелеона.
Еще его называют "планетой-изгоем". В отличие от обычных, такие свободно "плавают" в космосе, а не вращаются вокруг звезды.
CC BY-SA 4.0 / Meli thev/NOIRLab DECam / Cha 1107−7626 (orange-red object in the center) with DECamCha 1107−7626
Cha 1107−7626
Cha 1107-7626 находится в спирали из газа и пыли. И поглощает постоянный поток новой материи, которая питает ее рост. Данный процесс называется аккрецией.
Загадка для исследователей
При этом планета демонстрирует поведение, которое ранее наблюдалось только у растущих звезд или коричневых карликов. Однако ее масса значительно ниже порога, необходимого для начала термоядерных реакций, характерных для звезд.
© Getty Images / picture allianceЕвропейская южная обсерватория в Баварии
Европейская южная обсерватория в Баварии
С помощью телескопа Европейской южной обсерватории астрономы зафиксировали момент, когда блуждающая планета начала особенно быстро расти. За несколько недель скорость аккреции увеличилась почти в восемь раз. Наивысшего подъема достигла в августе, оставаясь на этом уровне несколько недель.
CC BY 4.0 / Victor Almendros-Abad et al / Medium-resolution G140H and G235H JWST NIRSpec spectra from 2025 August 14 (black line) together with the PRISM spectrum from the same epoch (red line). The strongest emission lines detected are identifiedСпектры NIRSpec среднего разрешения G140H и G235H JWST от 14 августа 2025 года (черная линия) вместе со спектром PRISM (красная линия)
Спектры NIRSpec среднего разрешения G140H и G235H JWST от 14 августа 2025 года (черная линия) вместе со спектром PRISM (красная линия)
Пиковая скорость поглощения окружающего вещества достигла около 10⁻⁷ массы Юпитера в год, что эквивалентно шести миллиардам тонн в секунду.
"Очень интересное место"
Ведущий исследователь доктор Виктор Альмендрос-Абад, астроном из Национального института астрофизики в Италии, рассказывает: "Это самый мощный эпизод аккреции, когда-либо зафиксированный у объекта планетарной массы. Люди могут считать планеты тихими и стабильными мирами, но благодаря этому открытию мы видим, что объекты планетарной массы, свободно плавающие в космосе, могут быть очень интересными".
CC BY 4.0 / Victor Almendros-Abad et al / Time evolution of the mass accretion rate across all observations seen in Hα (blue circles) and Paschen γ (orange squares) (cropped)Динамика скорости прироста массы во времени по всем наблюдениям скорости аккреции
Динамика скорости прироста массы во времени по всем наблюдениям скорости аккреции
Ученые до сих пор точно не знают, что именно вызывает такие внезапные и мощные всплески аккреции у объекта Cha 1107-7626.
© Getty Images / murat4artВспышка в космосе
Вспышка в космосе
Некоторые исследователи утверждают, что близлежащие объекты-компаньоны могут вызывать своего рода лавину в аккреционном диске. Другие предполагают, что вспышка может быть вызвана нестабильностью в окружающей туманности.
Похожая на звезды
Благодаря космическому телескопу "Джеймс Уэбб" исследователи обнаружили, что в диске вокруг планеты появился водяной пар, которого раньше там не было.
© Getty Images / Alex WongТелескоп "Джеймс Уэбб" в Центре космических полетов Годдарда, Мэриленд, США
Телескоп "Джеймс Уэбб" в Центре космических полетов Годдарда, Мэриленд, США
Кроме того, ученые доказали, что магнитное поле планеты действительно играет важную роль в перемещении материи с внутреннего края диска на планету. Этот процесс удивительно похож на то, как звезды на ранних этапах жизни используют магнитные поля для поглощения газов.
© Getty Images / AlxeyPnferovЗвезды в галактике
Звезды в галактике
Давно существует предположение, что "планеты-изгои" и звезды могут развиваться схожим образом. Новое открытие еще сильнее стирает грань между ними.
Новый взгляд
Доктор Амелия Байо, астроном из Европейской южной обсерватории, говорит: "Мысль о том, что планетарный объект может вести себя как звезда, заставляет нас задуматься, какими могут быть миры за пределами нашей Солнечной системы на ранних стадиях своего развития".
© Getty Images / bjdlzxАстроном наблюдает за звездами
Астроном наблюдает за звездами
По мнению ученых, крупные планеты-гиганты могут формироваться точно так же, как и звезды. А в редких случаях некоторые из крупнейших блуждающих планет могут даже образовать миниатюрные планетные системы.
Открытие ученых проливает свет на тайну зарождения различных объектов во Вселенной. Правда, еще многое предстоит выяснить.