Ученые встревожены: "планета-изгой" бросает вызов законам физики

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Астрономы обнаружили невероятную активность у одинокой планеты, которая вбирает материю с рекордной скоростью. В течение нескольких месяцев она Астрономы обнаружили невероятную активность у одинокой планеты, которая вбирает материю с рекордной скоростью. В течение нескольких месяцев она поглощала шесть миллиардов тонн газа и пыли каждую секунду. Это, по словам исследователей, меняет общепринятое представление о таких явлениях.

Очень далеко от нас

Объект, заинтересовавший ученых, официально известен как Cha 1107-7626. Он расположен в 620 световых годах от Земли, в созвездии Хамелеона.

Еще его называют "планетой-изгоем". В отличие от обычных, такие свободно "плавают" в космосе, а не вращаются вокруг звезды.

Cha 1107-7626 находится в спирали из газа и пыли. И поглощает постоянный поток новой материи, которая питает ее рост. Данный процесс называется аккрецией.

Загадка для исследователей

При этом планета демонстрирует поведение, которое ранее наблюдалось только у растущих звезд или коричневых карликов. Однако ее масса значительно ниже порога, необходимого для начала термоядерных реакций, характерных для звезд.

© Getty Images / picture alliance Европейская южная обсерватория в Баварии © Getty Images / picture alliance Европейская южная обсерватория в Баварии

С помощью телескопа Европейской южной обсерватории астрономы зафиксировали момент, когда блуждающая планета начала особенно быстро расти. За несколько недель скорость аккреции увеличилась почти в восемь раз. Наивысшего подъема достигла в августе, оставаясь на этом уровне несколько недель.

Пиковая скорость поглощения окружающего вещества достигла около 10⁻⁷ массы Юпитера в год, что эквивалентно шести миллиардам тонн в секунду.

"Очень интересное место"

Ведущий исследователь доктор Виктор Альмендрос-Абад, астроном из Национального института астрофизики в Италии, рассказывает : "Это самый мощный эпизод аккреции, когда-либо зафиксированный у объекта планетарной массы. Люди могут считать планеты тихими и стабильными мирами, но благодаря этому открытию мы видим, что объекты планетарной массы, свободно плавающие в космосе, могут быть очень интересными".

Ученые до сих пор точно не знают, что именно вызывает такие внезапные и мощные всплески аккреции у объекта Cha 1107-7626.

© Getty Images / murat4art Вспышка в космосе © Getty Images / murat4art Вспышка в космосе

Некоторые исследователи утверждают, что близлежащие объекты-компаньоны могут вызывать своего рода лавину в аккреционном диске. Другие предполагают, что вспышка может быть вызвана нестабильностью в окружающей туманности.

Похожая на звезды

Благодаря космическому телескопу "Джеймс Уэбб" исследователи обнаружили, что в диске вокруг планеты появился водяной пар, которого раньше там не было.

© Getty Images / Alex Wong Телескоп "Джеймс Уэбб" в Центре космических полетов Годдарда, Мэриленд, США © Getty Images / Alex Wong Телескоп "Джеймс Уэбб" в Центре космических полетов Годдарда, Мэриленд, США

Кроме того, ученые доказали, что магнитное поле планеты действительно играет важную роль в перемещении материи с внутреннего края диска на планету. Этот процесс удивительно похож на то, как звезды на ранних этапах жизни используют магнитные поля для поглощения газов.

© Getty Images / AlxeyPnferov Звезды в галактике © Getty Images / AlxeyPnferov Звезды в галактике

Давно существует предположение, что "планеты-изгои" и звезды могут развиваться схожим образом. Новое открытие еще сильнее стирает грань между ними.

Новый взгляд

Доктор Амелия Байо, астроном из Европейской южной обсерватории, говорит : "Мысль о том, что планетарный объект может вести себя как звезда, заставляет нас задуматься, какими могут быть миры за пределами нашей Солнечной системы на ранних стадиях своего развития".

© Getty Images / bjdlzx Астроном наблюдает за звездами © Getty Images / bjdlzx Астроном наблюдает за звездами

По мнению ученых, крупные планеты-гиганты могут формироваться точно так же, как и звезды. А в редких случаях некоторые из крупнейших блуждающих планет могут даже образовать миниатюрные планетные системы.