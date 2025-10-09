В Пентагоне проверили сотни сотрудников на критику Кирка, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. В Пентагоне проверили внутреннее расследование в отношении почти 300 сотрудников ведомства на предмет онлайн-критики высказываний убитого консервативного активиста Чарли Кирка, сообщила газета Washington Post со ссылкой на документы.
"Пентагон провел расследование в отношении почти 300 сотрудников Министерства обороны, включая военнослужащих, гражданских рабочих и подрядчиков, в связи с комментариями, появившимися в интернете после гибели консервативного активиста Чарли Кирка в прошлом месяце в результате покушения", - сообщает издание.
В результате в отношении около 30 сотрудников были применены меры дисциплинарного характера, двух гражданских уволили, с тремя военнослужащими могут прекратить контракт за критику активиста, который был другом главы Пентагона Пита Хегсета, отмечает газета.
Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни.
