https://ria.ru/20251009/osvobozhdenie-2047186204.html
Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского
Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского - РИА Новости, 09.10.2025
Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского
Освобождение Нововасилевского в Запорожской области расширило зону контроля российских вооруженных сил на Успеновском плацдарме, ВСУ при этом потеряли до роты,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T05:08:00+03:00
2025-10-09T05:08:00+03:00
2025-10-09T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского
Освобождение Нововасилевского расширило зону контроля на Успеновском плацдарме
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Освобождение Нововасилевского в Запорожской области расширило зону контроля российских вооруженных сил на Успеновском плацдарме, ВСУ при этом потеряли до роты, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Нововасилевского ведомство сообщило 7 октября.
"Противник понёс потери — до роты живой силы. Успех на этом направлении расширил зону контроля на всём Успеновском плацдарме", - говорится в сообщении.
Нововасилевское освободили штурмовые подразделения группировки войск "Восток". Они заняли позиции на правом берегу реки Янчур, под контроль взят участок местности площадью свыше четырёх квадратных километров.
Подразделения действовали по лесополосам и по окраинам населённого пункта, где противник заранее подготовил опорные позиции и инженерные заграждения. Скоординированные действия штурмовых групп при поддержке операторов БПЛА позволили переломить сопротивление на ключевых участках.