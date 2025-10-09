Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Освобождение Нововасилевского в Запорожской области расширило зону контроля российских вооруженных сил на Успеновском плацдарме, ВСУ при этом потеряли до роты, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Нововасилевского ведомство сообщило 7 октября.

"Противник понёс потери — до роты живой силы. Успех на этом направлении расширил зону контроля на всём Успеновском плацдарме", - говорится в сообщении.

Нововасилевское освободили штурмовые подразделения группировки войск "Восток". Они заняли позиции на правом берегу реки Янчур, под контроль взят участок местности площадью свыше четырёх квадратных километров.