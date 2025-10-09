Рейтинг@Mail.ru
Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 09.10.2025 (обновлено: 05:18 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/osvobozhdenie-2047186204.html
Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского
Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского - РИА Новости, 09.10.2025
Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского
Освобождение Нововасилевского в Запорожской области расширило зону контроля российских вооруженных сил на Успеновском плацдарме, ВСУ при этом потеряли до роты,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T05:08:00+03:00
2025-10-09T05:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_0:144:3385:2048_1920x0_80_0_0_0686ddf61a6f3ad6a3359f57fabfa986.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801562974_250:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b1b9df8058cde4b5924a7b45772982f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны раскрыло, какие преимущества дало освобождение Нововасилевского

Освобождение Нововасилевского расширило зону контроля на Успеновском плацдарме

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Освобождение Нововасилевского в Запорожской области расширило зону контроля российских вооруженных сил на Успеновском плацдарме, ВСУ при этом потеряли до роты, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Нововасилевского ведомство сообщило 7 октября.
"Противник понёс потери — до роты живой силы. Успех на этом направлении расширил зону контроля на всём Успеновском плацдарме", - говорится в сообщении.
Нововасилевское освободили штурмовые подразделения группировки войск "Восток". Они заняли позиции на правом берегу реки Янчур, под контроль взят участок местности площадью свыше четырёх квадратных километров.
Подразделения действовали по лесополосам и по окраинам населённого пункта, где противник заранее подготовил опорные позиции и инженерные заграждения. Скоординированные действия штурмовых групп при поддержке операторов БПЛА позволили переломить сопротивление на ключевых участках.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала