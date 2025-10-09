Применение стандарта общественного капитала обсудили на форуме в Москве

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Особенности применения стандарта общественного капитала бизнеса в промышленном секторе обсудили на Московском международном инвестиционно-промышленном форуме, сообщает пресс-служба АНО "Общественный капитал".

В конгресс-центре ОЭЗ "Технополис Москва" состоялась сессия "Повестка общественного капитала для промышленных предприятий". Мероприятие собрало на площадке экспертов и представителей бизнеса для обсуждения актуальных тем внедрения стандарта общественного капитала бизнеса.

В сессии в качестве спикеров приняли участие заместитель директора департамента корпоративного регулирования министерства экономического развития России Ирина Филиппова, член президиума, председатель комитета по вопросам экологии и устойчивого развития ООО "Опора России" Яна Кудашкина, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и корпоративным связям АО "МАЗ "Москвич" Татьяна Редько, старший директор, руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков, а также эксперт по устойчивому развитию АО "ОЭЗ "Технополис Москва" Мария Болтенкова. Модератором сессии выступила амбассадор стандарта общественного капитала бизнеса Ирина Калачева.

"Минэкономразвития России, являясь регулятором в сфере нефинансовой отчетности, придерживается мягкого регулирования. Отсутствие общих формализованных подходов к такой отчетности, ее заверению, набору и методологии расчета показателей не повышает доверия пользователей и не позволяет сравнить и систематизировать информацию. Мы решили закрыть этот пробел. Стандарт общественного капитала бизнеса поможет организациям рассказать о себе с точки зрения ответственного отношения к сотрудникам, к окружающей среде, к обществу, в котором функционирует компания. Отмечу, что следование принципам, заложенным в стандарте, является одним из показателей зрелости управленческого аппарата, наличия стратегического видения и понимания роли и влияния компании на общество", — приводит пресс-служба слова Филипповой.

Кудашкина отметила, что в основном в повестку устойчивого развития вовлечен крупный бизнес, но в сегменте малого и среднего предпринимательства также есть успешные примеры, о которых необходимо рассказывать.

"Бизнес будет понимать, что есть такие кейсы. Это повышает уровень общественного признания и доверия к компании, мотивирует сотрудников, это серьезный вклад в корпоративную культуру, и отчасти даже в науку и развитие образования в нашей стране", — приводит пресс-служба слова Кудашкиной.