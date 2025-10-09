Рейтинг@Mail.ru
У сбившего людей в Новосибирске водителя не было прав
20:53 09.10.2025 (обновлено: 21:17 09.10.2025)
У сбившего людей в Новосибирске водителя не было прав
У сбившего людей в Новосибирске водителя не было прав
Кадры с места ДТП в Новосибирске
Водитель, сбивший людей на остановке в Новосибирске, управлял арендованным автомобилем в нетрезвом виде, не имея водительских прав, сообщили в прокуратуре. Также предварительно установлено, что доступ к арендованному автомобилю водитель получил благодаря аккаунту иного лица.
НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Водитель, сбивший людей на остановке в Новосибирске, в нетрезвом виде управлял без прав автомобилем, арендованным на чужой аккаунт, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Вечером в четверг водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил людей у остановки в Новосибирске. По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
"Предварительно установлено, что 9 октября 2025 года водитель 2006 года рождения, не имеющий водительских прав, в состоянии опьянения управлял арендованным автомобилем. Двигаясь по улице Кирова в городе Новосибирске, не справившись с управлением, совершил наезд на людей, находящихся на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также уточнили, что, предварительно, доступ к арендованному автомобилю каршеринга водитель получил благодаря аккаунту другого человека.
"Прокуратурой Октябрьского района организована проверка по факту ДТП…Прокурор Октябрьского района выехал на место ДТП для координации действий правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.
На месте ДТП в Новосибирске. 9 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Появились подробности о водителе, сбившем людей в Новосибирске
ПроисшествияНовосибирскОктябрьский районНовосибирская областьДТП
 
 
