У сбившего людей в Новосибирске водителя не было прав

НОВОСИБИРСК, 9 окт – РИА Новости. Водитель, сбивший людей на остановке в Новосибирске, в нетрезвом виде управлял без прав автомобилем, арендованным на чужой аккаунт, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Вечером в четверг водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, сбил людей у остановки в Новосибирске. По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
"Предварительно установлено, что 9 октября 2025 года водитель 2006 года рождения, не имеющий водительских прав, в состоянии опьянения управлял арендованным автомобилем. Двигаясь по улице Кирова в городе Новосибирске, не справившись с управлением, совершил наезд на людей, находящихся на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.
В прокуратуре также уточнили, что, предварительно, доступ к арендованному автомобилю каршеринга водитель получил благодаря аккаунту другого человека.
"Прокуратурой Октябрьского района организована проверка по факту ДТП…Прокурор Октябрьского района выехал на место ДТП для координации действий правоохранительных органов", - сообщили в ведомстве.