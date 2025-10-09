После ДТП в Новосибирске четыре человека находятся в тяжелом состоянии

НОВОСИБИРСК, 9 окт - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП в Новосибирске, при котором водитель автомобиля Volkswagen Polo с признаками алкогольного опьянения у остановки сбил группу людей, находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом, сообщили РИА Новости в областном минздраве со ссылкой на главу ведомства Ростислава Заблоцкого.

"Один из пострадавших в результате ДТП на остановке "Универмаг Октябрьский" находится в крайне тяжелом состоянии. Четыре человека - в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил глава облминздрава.

Как сообщалось ранее, около 21.45 (17.45 мск) водитель, управляя автомобиле м Volkswag en Polo сбил людей у остановки. По предварительной информации, в ДТП пострадало шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.