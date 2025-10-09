Рейтинг@Mail.ru
После ДТП в Новосибирске четыре человека находятся в тяжелом состоянии
20:11 09.10.2025 (обновлено: 20:40 09.10.2025)
После ДТП в Новосибирске четыре человека находятся в тяжелом состоянии
После ДТП в Новосибирске четыре человека находятся в тяжелом состоянии
После ДТП в Новосибирске четыре человека находятся в тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП в Новосибирске находится в крайне тяжелом состоянии

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиНа месте ДТП в Новосибирске. 9 октября 2025
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
На месте ДТП в Новосибирске. 9 октября 2025
НОВОСИБИРСК, 9 окт - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП в Новосибирске, при котором водитель автомобиля Volkswagen Polo с признаками алкогольного опьянения у остановки сбил группу людей, находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом, сообщили РИА Новости в областном минздраве со ссылкой на главу ведомства Ростислава Заблоцкого.
"Один из пострадавших в результате ДТП на остановке "Универмаг Октябрьский" находится в крайне тяжелом состоянии. Четыре человека - в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил глава облминздрава.
Как сообщалось ранее, около 21.45 (17.45 мск) водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo сбил людей у остановки. По предварительной информации, в ДТП пострадало шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
По данным из социальных сетей, автомобиль принадлежит одной из каршеринговых компаний.
