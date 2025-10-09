https://ria.ru/20251009/novosibirsk-2047375523.html
После ДТП в Новосибирске четыре человека находятся в тяжелом состоянии
После ДТП в Новосибирске четыре человека находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 09.10.2025
После ДТП в Новосибирске четыре человека находятся в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в ДТП в Новосибирске, при котором водитель автомобиля Volkswagen Polo с признаками алкогольного опьянения у остановки сбил группу людей,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T20:11:00+03:00
2025-10-09T20:11:00+03:00
2025-10-09T20:40:00+03:00
происшествия
новосибирск
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047376864_136:0:1156:574_1920x0_80_0_0_8e7433f4e4deb60124168ee90acae120.jpg
https://ria.ru/20251008/dtp-2047062161.html
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047376864_263:0:1028:574_1920x0_80_0_0_dfc9eeb72180e647674cea2368ac8f10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, дтп
Происшествия, Новосибирск, ДТП
После ДТП в Новосибирске четыре человека находятся в тяжелом состоянии
Один из пострадавших в ДТП в Новосибирске находится в крайне тяжелом состоянии
НОВОСИБИРСК, 9 окт - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП в Новосибирске, при котором водитель автомобиля Volkswagen Polo с признаками алкогольного опьянения у остановки сбил группу людей, находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом, сообщили РИА Новости в областном минздраве со ссылкой на главу ведомства Ростислава Заблоцкого.
"Один из пострадавших в результате ДТП на остановке "Универмаг Октябрьский" находится в крайне тяжелом состоянии. Четыре человека - в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщил глава облминздрава.
Как сообщалось ранее, около 21.45 (17.45 мск) водитель, управляя автомобилем Volkswag
en Polo сбил людей у остановки. По предварительной информации, в ДТП пострадало шесть человек. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.
По данным из социальных сетей, автомобиль принадлежит одной из каршеринговых компаний.