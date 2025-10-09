Сделано в России: как нацпроект поддерживает несырьевой экспорт

Российская экономика традиционно ассоциируется с добычей нефти, газа и иного сырья. Вместе с тем, ключевые направления ее дальнейшего развития - диверсификация экспорта и снижение зависимости от поставок энергоресурсов. Укреплять позиции отечественных компаний на мировом рынке помогает национальный проект "Международная кооперация и экспорт" , нацеленный на значительный рост доли и объемов несырьевого неэнергетического экспорта.

Нацпроект предлагает комплекс мер поддержки экспортеров, включая финансовую помощь, развитие инфраструктуры, поиск зарубежных партнеров и каналов продаж, маркетинговое продвижение. Государство также помогает компаниям участвовать в выставках и бизнес-миссиях, размещать товары на международных маркетплейсах, сертифицировать продукцию и адаптировать ее под требования иностранных потребителей.

Форум "Сделано в России": объединяя усилия

Одной из основных площадок для взаимодействия государства и бизнеса по развитию экспортного потенциала страны выступает Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ). В этом году мероприятие пройдет 21 октября в Национальном центре "Россия". Центральная тема: "Сделано в России — используется в мире". В форуме примут участие руководители компаний крупного, среднего и малого бизнеса, банки, региональные центры поддержки экспорта, органы исполнительной власти, профильные ассоциации и объединения, а также ведущие эксперты из России и других стран.

В программе запланированы практические сессии, круглые столы и бизнес-диалоги, посвященные актуальным вопросам экспортной деятельности. Участники обсудят влияние геополитических изменений на международную торговлю, поговорят о внедрении в бизнес современных цифровых решений и рассмотрят новые каналы сбыта продукции. Важным элементом форума станет организация прямых деловых встреч между российскими экспортерами и зарубежными партнерами. Участие в форуме бесплатное, зарегистрироваться можно до 13 октября на сайте

На форуме также состоится награждение победителей Всероссийской премии "Экспортер года". Конкурс отмечает наиболее активные компании, достигшие значимых результатов во внешнеэкономической деятельности. Конкурс проводится по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" и дает компаниям дополнительную возможность повысить свой статус на международной арене и найти новых партнеров.

В преддверии форума в Национальном центре "Россия" работает выставка "Сделано в России", которая продлится до 22 октября. Посетители могут увидеть, насколько разнообразен и технологичен современный российский несырьевой неэнергетический экспорт. На выставке представлены лучшие образцы продукции отечественных компаний, уже завоевавших признание за рубежом.

Платформа "Мой экспорт" – вся поддержка в одном окне

Ключевой инструмент поддержки экспортеров в России – цифровая платформа "Мой экспорт" , созданная РЭЦ по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Раньше предприниматели были вынуждены обращаться за различными мерами поддержки в разные ведомства. Сейчас платформа в режиме "одного окна" дает доступ к 127 услугам и мерам поддержки РЭЦ, федеральных и региональных ведомств, институтов развития и коммерческих партнеров. Также на платформе представлены обучающие материалы.

Самые популярные услуги платформы – это компенсация части затрат на логистику, подбор маркетплейсов, аналитика по товарно-страновому профилю со списком потенциальных покупателей, господдержка на участие в выставках и бизнес-миссиях, оформление разрешительных документов для экспорта (ветеринарный и фитосанитарный сертификаты, сертификат происхождения товара).

Также с помощью онлайн-площадки предприниматели размещают товары на зарубежных маркетплейсах под единым брендом "Сделано в России". Услуги платформы "Мой экспорт" актуальны для всех предприятий, у которых есть экспортные амбиции, вне зависимости от отрасли, размера бизнеса и опыта.

Господдержка как конкурентное преимущество

Представители компаний-экспортеров рассказали РИА Новости, как им удалось расширить бизнес и выйти на зарубежные рынки с помощью мер поддержки платформы "Мой экспорт".

Компания "РОББО" из Санкт-Петербурга работает в сфере EdTech (применение технологий в обучении). С помощью продуктов компании дети в школах изучают робототехнику, схемотехнику, микроэлектронику и программирование. Цифровая платформа "Мой экспорт" помогла "РОББО" решить ряд проблем и упростить построение отношений с зарубежными партнерами.

"До использования платформы "Мой экспорт" мы не могли на высоком уровне организовывать бизнес-миссии, обучать сотрудников в полном объеме искусству внешней торговли, а также не имели возможности посещать крупные выставки и выходить на международные маркетплейсы. Все это было для нас сложно и дорого. Благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром и использованию платформы мы решили эти проблемы. Мы берем все доступные для нас услуги, которые могут способствовать развитию нашей внешнеэкономической деятельности и росту бизнеса", — отметил основатель компании Павел Фролов.

Сегодня "РОББО" экспортирует продукцию в 44 страны мира, среди которых Вьетнам, Китай, Казахстан, Белоруссия, Финляндия, Великобритания, США, Испания, Япония. Уже более 100 тысяч детей в 570 школах и 150 кружках обучаются с использованием разработок компании.