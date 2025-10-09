https://ria.ru/20251009/nabor-2047312365.html
Свыше 25 тысяч наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали жителям региона
Свыше 25 тысяч наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали жителям региона - РИА Новости, 09.10.2025
Свыше 25 тысяч наборов "Я родился в Подмосковье!" выдали жителям региона
09.10.2025
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Более 25 тысяч подарочных наборов "Я родился в Подмосковье!" вручили в Московской области за время действия программы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Так, с 2019 года родители при рождении ребенка в регионе могут получить денежную выплату в размере 20 тысяч рублей или выбрать подарочный набор "Я родился в Подмосковье!". Он включает в себя более 50 самых необходимых вещей для мамы и новорожденного, в том числе подгузники, средства гигиены, одежду и многое другое.
Помощь родителям при рождении ребенка оказывается в соответствии с нацпроектом "Семья".
"Подарочный набор "Я родился в Подмосковье!" позволяет родителям сосредоточиться на главном — подготовке к появлению малыша на свет, поскольку избавляет от необходимости тратить время на магазины и выбор вещей. И мы видим, что с каждым годом его востребованность растет. С начала года в Подмосковье выдали более 3,3 тысячи таких подарков, а всего за время действия программы — более 25 тысяч наборов", — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Получить подарочный набор могут россияне, чей ребенок родился в медучреждении региона и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двух и более детей подарки выдают на каждого малыша. Заявление на выплату можно оформить, не выходя из палаты роддома, как и первые главные документы малыша.
Более подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале "Стань мамой в Подмосковье". Также в Подмосковье работает единый кол-центр данной системы. Позвонить можно ежедневно с 8:00 до 20:00.