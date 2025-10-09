https://ria.ru/20251009/nabiullina-2047271234.html
Набиуллина ответила на вопрос об офлайн-оплате цифровыми рублями
Набиуллина ответила на вопрос об офлайн-оплате цифровыми рублями - РИА Новости, 09.10.2025
Набиуллина ответила на вопрос об офлайн-оплате цифровыми рублями
Банк России рассмотрит вопрос о возможности офлайн-оплаты цифровыми рублями позже, сейчас приоритетными являются другие направления платежей, заявила... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T13:52:00+03:00
2025-10-09T13:52:00+03:00
2025-10-09T14:03:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:81:2047:1232_1920x0_80_0_0_21a6032dca7f834863d83b2ee2cd79e0.jpg
https://ria.ru/20251008/bagreeva-2047113300.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:75:2047:1610_1920x0_80_0_0_28a31bed1702ae67bbd23d5944471240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина ответила на вопрос об офлайн-оплате цифровыми рублями
Набиуллина ответила на вопрос о возможности офлайн-оплаты цифровыми рублями
СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Банк России рассмотрит вопрос о возможности офлайн-оплаты цифровыми рублями позже, сейчас приоритетными являются другие направления платежей, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы собираемся вернуться к вопросу оплаты офлайн с помощью цифровых рублей на более позднем этапе", - сказала она на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
"Мы считаем приоритетными для развития направления следующие: это выплаты из бюджета и в бюджет. Мы видим, что эта функция цифрового рубля вполне востребована и на уровне федерального правительства, на уровне субъектов федерации. Мне кажется, гражданам будет это удобно. Второе, это развитие смарт-контрактов", - добавила она.
По ее словам, это интересное и многообещающее направление. "И третье – это трансграничные платежи. Поэтому вот сейчас для нас приоритеты – это три направления. Но к офлайну обязательно вернемся на более позднем этапе", - добавила Набиуллина
.