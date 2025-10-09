Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина ответила на вопрос об офлайн-оплате цифровыми рублями
13:52 09.10.2025 (обновлено: 14:03 09.10.2025)
Набиуллина ответила на вопрос об офлайн-оплате цифровыми рублями
Набиуллина ответила на вопрос об офлайн-оплате цифровыми рублями
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина ответила на вопрос об офлайн-оплате цифровыми рублями

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Банк России рассмотрит вопрос о возможности офлайн-оплаты цифровыми рублями позже, сейчас приоритетными являются другие направления платежей, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы собираемся вернуться к вопросу оплаты офлайн с помощью цифровых рублей на более позднем этапе", - сказала она на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.
"Мы считаем приоритетными для развития направления следующие: это выплаты из бюджета и в бюджет. Мы видим, что эта функция цифрового рубля вполне востребована и на уровне федерального правительства, на уровне субъектов федерации. Мне кажется, гражданам будет это удобно. Второе, это развитие смарт-контрактов", - добавила она.
По ее словам, это интересное и многообещающее направление. "И третье – это трансграничные платежи. Поэтому вот сейчас для нас приоритеты – это три направления. Но к офлайну обязательно вернемся на более позднем этапе", - добавила Набиуллина.
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина
 
 
