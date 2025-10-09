Набиуллина ответила на вопрос об офлайн-оплате цифровыми рублями

"Мы собираемся вернуться к вопросу оплаты офлайн с помощью цифровых рублей на более позднем этапе", - сказала она на форуме инновационных финансовых технологий Банка России Finopolis.

"Мы считаем приоритетными для развития направления следующие: это выплаты из бюджета и в бюджет. Мы видим, что эта функция цифрового рубля вполне востребована и на уровне федерального правительства, на уровне субъектов федерации. Мне кажется, гражданам будет это удобно. Второе, это развитие смарт-контрактов", - добавила она.