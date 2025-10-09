https://ria.ru/20251009/nabiullina--2047269557.html
Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки
Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки
Пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.10.2025
Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки
