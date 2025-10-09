Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки

"Мы анализируем все экономические тенденции. Пространство для снижения ключевой ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября", - сказала она в рамках форума Finopolis 2025.