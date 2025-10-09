Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки
13:45 09.10.2025 (обновлено: 13:51 09.10.2025)
Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки
Пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 09.10.2025
2025
Новости
центральный банк рф (цб рф), экономика, эльвира набиуллина
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Пространство для снижения ключевой ставки ЦБ РФ остается, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы анализируем все экономические тенденции. Пространство для снижения ключевой ставки остается. Свои прогнозы по траектории ключевой ставки на следующий год мы будем уточнять на ближайшем заседании, которое состоится 24 октября", - сказала она в рамках форума Finopolis 2025.
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаЭльвира Набиуллина
 
 
