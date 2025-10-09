Овчинский: около 1,7 тысячи семей переехали по реновации в Перове

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости . Около 1,7 тысячи семей, участвующих в программе реновации с ее старта, отпраздновали новоселье в районе Перово, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Речь идет о жителях 25 домов старого жилфонда. Суммарно в программу реновации включено 196 таких объектов, расположенных в районе Перово, при расселении которых в новые квартиры переедут свыше 42 тысяч москвичей.

Заключается эта помощь в предоставлении бесплатных грузчиков и транспорта по услуге "Помощь в переезде", доступной для заказа на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению. Как было замечено, подробную персонализированную инструкцию, автоматически настраивающуюся под запрос отдельного человека, жители столицы могут найти в суперсервисе "Переезд по программе реновации".