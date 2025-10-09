Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: около 1,7 тысячи семей переехали по реновации в Перове - РИА Новости, 09.10.2025
08:55 09.10.2025
Овчинский: около 1,7 тысячи семей переехали по реновации в Перове
2025-10-09T08:55:00+03:00
2025-10-09T08:55:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владислав овчинский
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Около 1,7 тысячи семей, участвующих в программе реновации с ее старта, отпраздновали новоселье в районе Перово, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Речь идет о жителях 25 домов старого жилфонда. Суммарно в программу реновации включено 196 таких объектов, расположенных в районе Перово, при расселении которых в новые квартиры переедут свыше 42 тысяч москвичей.
"Программа реновации в Перове началась в 2020 году с заселения новостройки на Зеленом проспекте. За это время в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали жители из 25 домов – это около 1,7 тысячи семей. Более 1,2 тысячи из них воспользовались помощью города при переезде", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Заключается эта помощь в предоставлении бесплатных грузчиков и транспорта по услуге "Помощь в переезде", доступной для заказа на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению. Как было замечено, подробную персонализированную инструкцию, автоматически настраивающуюся под запрос отдельного человека, жители столицы могут найти в суперсервисе "Переезд по программе реновации".
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 старых многоквартирных домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сдаче нового ЖК на 364 квартиры по реновации в районе Проспект Вернадского, куда планирует переехать 321 семья.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладислав Овчинский
 
 
