Таубер заявила, что будет добиваться возвращения Молдавии в правовое поле

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" будет обращаться во все международные инстанции для возвращения страны в правовое поле, заявила РИА Новости исполнительный секретарь политформирования Марина Таубер в связи с судебным заседанием по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены. В четверг Апелляционная палата Кишинева продолжила рассмотрение жалобы защиты на приговор, вынесенный Гуцул в августе. После четырёхчасового заседания слушания были перенесены на понедельник, 13 октября.
"Мы с коллегами по блоку "Победа" требуем немедленного прекращения этой позорной практики и возвращения республики в правовое поле. Мы будем обращаться во все международные инстанции, чтобы переломить эту ситуацию и вернуть судам независимость", - сказала Таубер.
Она подчеркнула, что с каждым таким "решением" правящий режим сам роет себе яму. "Ведь чем больше людей видят этот произвол, тем меньше остаётся тех, кто готов молчать. Евгения Гуцул стала символом мужества и непоколебимой борьбы против режима не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Её стойкость и вера — это то, чего нет и никогда не будет у тех, кто подписывает подобные "судебные решения", - пояснила Таубер.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.