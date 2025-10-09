Таубер заявила, что будет добиваться возвращения Молдавии в правовое поле

Она подчеркнула, что с каждым таким "решением" правящий режим сам роет себе яму. "Ведь чем больше людей видят этот произвол, тем меньше остаётся тех, кто готов молчать. Евгения Гуцул стала символом мужества и непоколебимой борьбы против режима не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Её стойкость и вера — это то, чего нет и никогда не будет у тех, кто подписывает подобные "судебные решения", - пояснила Таубер.