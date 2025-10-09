Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат

КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Судьи Апелляционной палаты Кишинева устроили спектакль вместо разбирательства по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
"Ни вчера, ни сегодня судьи не позволили Гуцул и Светлане Попан присутствовать на заседании. Это прямое нарушение их права участвовать в процессе, консультироваться с адвокатами и контролировать ход дела. Судебный процесс должен строиться вокруг обвиняемых, а не в их отсутствие", - сказала Байрам.
Адвокат отметила, что заседания Апелляционной палаты проходят с явными ограничениями для защиты. "Нам не дают возможности представить аргументы, заявить позицию, убедить суд. Всё происходит формально, без реального рассмотрения доказательств. Это создаёт впечатление какого-то спектакля , а не апелляционного слушания", - сказала адвокат.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.