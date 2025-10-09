Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат

"Ни вчера, ни сегодня судьи не позволили Гуцул и Светлане Попан присутствовать на заседании. Это прямое нарушение их права участвовать в процессе, консультироваться с адвокатами и контролировать ход дела. Судебный процесс должен строиться вокруг обвиняемых, а не в их отсутствие", - сказала Байрам.