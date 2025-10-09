Рейтинг@Mail.ru
Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/moldaviya-2047275648.html
Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат
Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат - РИА Новости, 09.10.2025
Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат
Судьи Апелляционной палаты Кишинева устроили спектакль вместо разбирательства по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:06:00+03:00
2025-10-09T14:06:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_c09299067f3c3ff442c155c4fdc8efee.jpg
https://ria.ru/20251009/gutsul-2047250781.html
https://ria.ru/20251008/gutsul-2047166127.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033439399_26:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_471bc5cd1189cb386fec6e6ad13d1de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат

Адвокат Байрам: судьи устроили спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе
Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 окт — РИА Новости. Судьи Апелляционной палаты Кишинева устроили спектакль вместо разбирательства по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Апелляционная палата Кишинева в четверг продолжила прерванное в среду заседание, на котором началось рассмотрение жалобы защиты Гуцул и активистки блока "Победа" Светланы Попан на приговор суда первой инстанции.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул с супругом и сыном у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Адвокат заявил о нарушениях в рассмотрении апелляции по делу Гуцул
Вчера, 12:45
"Ни вчера, ни сегодня судьи не позволили Гуцул и Светлане Попан присутствовать на заседании. Это прямое нарушение их права участвовать в процессе, консультироваться с адвокатами и контролировать ход дела. Судебный процесс должен строиться вокруг обвиняемых, а не в их отсутствие", - сказала Байрам.
Адвокат отметила, что заседания Апелляционной палаты проходят с явными ограничениями для защиты. "Нам не дают возможности представить аргументы, заявить позицию, убедить суд. Всё происходит формально, без реального рассмотрения доказательств. Это создаёт впечатление какого-то спектакля , а не апелляционного слушания", - сказала адвокат.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. Она была признана виновной по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", что вызвало резкую критику со стороны защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Молдавии Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Апелляционная палата в среду начала рассматривать жалобу защиты. Адвокаты Гуцул подали четыре ходатайства, требуя ее немедленного освобождения из-под стражи, рассмотрения доказательств, которые не принял суд первой инстанции, личного присутствия Гуцул на заседании, а также получения мнения Конституционного суда относительно ускоренной процедуры рассмотрения дела, которая была недавно утверждена парламентом, но все они были отклонены.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Международный адвокат Гуцул назвал судебный процесс по ее делу фарсом
8 октября, 23:24
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала