Рейтинг@Mail.ru
ЕСПЧ признал, что Молдавия нарушила права экс-депутата парламента Платона - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/moldavija-2047316515.html
ЕСПЧ признал, что Молдавия нарушила права экс-депутата парламента Платона
ЕСПЧ признал, что Молдавия нарушила права экс-депутата парламента Платона - РИА Новости, 09.10.2025
ЕСПЧ признал, что Молдавия нарушила права экс-депутата парламента Платона
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Молдавия нарушила права бизнесмена, политического деятеля экс-депутата парламента Вячеслава Платона, не... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:18:00+03:00
2025-10-09T16:18:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
владимир плахотнюк
александр григорьев
алексей соболев
европейский суд по правам человека (еспч)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251008/moldaviya-2047164431.html
https://ria.ru/20251009/moldaviya-2047275648.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, владимир плахотнюк, александр григорьев, алексей соболев, европейский суд по правам человека (еспч), генеральная прокуратура рф, banca de economii
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Владимир Плахотнюк, Александр Григорьев, Алексей Соболев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Генеральная прокуратура РФ, Banca de Economii
ЕСПЧ признал, что Молдавия нарушила права экс-депутата парламента Платона

ЕСПЧ признал нарушение Молдавией прав экс-депутата Платона

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Молдавия нарушила права бизнесмена, политического деятеля экс-депутата парламента Вячеслава Платона, не обеспечив ему адекватную медицинскую помощь, не предоставила эффективных средств защиты и необоснованно ограничила визиты семьи, сообщил адвокат Ион Кожокарь.
Генпрокуратура Молдавии сообщила в марте, что Платон был задержан в Великобритании. Молдавия запросила его экстрадицию. В среду молдавские Telegram-каналы сообщили, что Вестминстерский суд Лондона согласился освободить Платона под залог. Сумма залога составит 330 тысяч фунтов. Платон в 2017 году был приговорён в Молдавии к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii. В июне 2020 года суд, однако, решил приостановить исполнение наказания и отпустил бизнесмена. Годом позже прокуратура Молдавии отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу. Бизнесмен перебрался в Лонодон.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Правосудие в Молдавии капитулировало, заявил адвокат Гуцул
8 октября, 22:55
"ЕСПЧ констатировал, что в отношении Платона были нарушены основные положения Конвенции. Суд отметил отсутствие надлежащего медицинского ухода, эффективных средств обжалования и чрезмерные ограничения на семейные визиты. Мы потребуем исполнения этого решения", - написал Кожокарь на своей странице в Facebook*.
Адвокат отметил, что в решении ЕСПЧ говорится, что Платон был содержим под контролем специального подразделения, которое препятствовало медицинским обращениям и создавало атмосферу давления. Суд постановил также выплатить компенсацию морального вреда и расходы заявителю, порядка 15,6 тысяч евро компенсации за нанесенный моральный ущерб и 2 тысячи евро на покрытие судебных издержек.
В России Платона обвиняют в создании преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций. По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ "Молдиндконбанк) Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, владелец ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" – Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков – Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
С июня 2013 года по май 2014 года соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов более чем на 126 миллиардов рублей.️
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Евгения Гуцул на слушании по ее делу в районном суде в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Суд устроил спектакль вместо разбирательства по делу Гуцул, заявила адвокат
Вчера, 14:06
 
В миреМолдавияРоссияКишиневВладимир ПлахотнюкАлександр ГригорьевАлексей СоболевЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Генеральная прокуратура РФBanca de Economii
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала