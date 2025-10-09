ЕСПЧ признал, что Молдавия нарушила права экс-депутата парламента Платона

КИШИНЕВ, 9 окт - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Молдавия нарушила права бизнесмена, политического деятеля экс-депутата парламента Вячеслава Платона, не обеспечив ему адекватную медицинскую помощь, не предоставила эффективных средств защиты и необоснованно ограничила визиты семьи, сообщил адвокат Ион Кожокарь.

Генпрокуратура Молдавии сообщила в марте, что Платон был задержан в Великобритании . Молдавия запросила его экстрадицию. В среду молдавские Telegram-каналы сообщили, что Вестминстерский суд Лондона согласился освободить Платона под залог. Сумма залога составит 330 тысяч фунтов. Платон в 2017 году был приговорён в Молдавии к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii . В июне 2020 года суд, однако, решил приостановить исполнение наказания и отпустил бизнесмена. Годом позже прокуратура Молдавии отказалась от обвинений в адрес Платона, оправдала и окончательно выпустила его на свободу. Бизнесмен перебрался в Лонодон.

ЕСПЧ констатировал, что в отношении Платона были нарушены основные положения Конвенции. Суд отметил отсутствие надлежащего медицинского ухода, эффективных средств обжалования и чрезмерные ограничения на семейные визиты. Мы потребуем исполнения этого решения", - написал Кожокарь на своей странице в Facebook *.

Адвокат отметил, что в решении ЕСПЧ говорится, что Платон был содержим под контролем специального подразделения, которое препятствовало медицинским обращениям и создавало атмосферу давления. Суд постановил также выплатить компенсацию морального вреда и расходы заявителю, порядка 15,6 тысяч евро компенсации за нанесенный моральный ущерб и 2 тысячи евро на покрытие судебных издержек.

В России Платона обвиняют в создании преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций. По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве Кишиневе владелец BC Moldindconbank S.A. (АО КБ "Молдиндконбанк) Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество для неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ "Молдиндконбанк" Елена Платон, владелец ООО КБ "Европейский Экспресс" Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ "Русский Земельный Банк", ОАО Банк "Западный", филиала ОАО ККБ "Кредитбанк" – "Кредитинвест" – Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков – Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.

С июня 2013 года по май 2014 года соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ "Молдиндконбанк" - с предоставлением заведомо подложных документов более чем на 126 миллиардов рублей.️