Студентка из ЛНР призвала силовиков заняться сайтом "Миротворец"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца" в 12-летнем возрасте, в разговоре с РИА Новости призвала российские силовые структуры заняться скандально известным сайтом и привлечь ответственных к суду; также, по ее мнению, необходимо обратиться к интернет-гигантам с требованием убрать сайт со всех интернет-площадок.