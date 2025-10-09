Студентка из ЛНР призвала силовиков заняться сайтом "Миротворец"

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Луганская школьница Фаина Савенкова, попавшая в базу украинского "Миротворца" в 12-летнем возрасте, в разговоре с РИА Новости призвала российские силовые структуры заняться скандально известным сайтом и привлечь ответственных к суду; также, по ее мнению, необходимо обратиться к интернет-гигантам с требованием убрать сайт со всех интернет-площадок.
"Украина, сайт "Миротворец" и стоящие за ним спецслужбы своими действиями хотят показать, что Россия не способна защитить детей, а родители несовершеннолетних должны бояться таких действий. Мне кажется, что настало время, когда сайтом "Миротворец" должны заняться российские силовые органы", - сказала она.
Савенкова считает, что сайт "Миротворец" и стоящих за ним организаторов, и рядовых участников можно привлечь к суду, так как "все они давно известны".
"Также российская судебная система должна обратиться к интернет-гигантам с требованием убрать сайт "Миротворец" со всех интернет-площадок, так как данный сайт разглашает личную информацию, нарушая мировые законы", - отметила она.
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека накануне обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей исключить данные о детях с сайта "Миротворец". В базу скандального сайта попадают несовершеннолетние в возрасте от двух до 17 лет. Сама Савенкова отмечала, что ООН уже четыре года не может решить вопрос с внесением данных российских детей в скандальную украинскую базу.
Савенковой 16 лет, она - молодой журналист из Луганска. Весной 2021 года - на тот момент 12-летняя - Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
Никита Симонян попал в базу данных сайта "Миротворец"
3 октября, 12:21
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Пятеро детей из России попали в базу "Миротворец"
30 сентября, 12:55