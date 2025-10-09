В ГД предложили создать систему независимого госконтроля в медицине

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов предложил создать в России систему независимого государственного контроля в здравоохранении, которая заменит страховые медицинские организации (СМО).

"Нужен независимый от Минздрава, а еще лучше от правительства контрольно-аналитический орган, который бы оценивал законность и эффективность расходов в здравоохранении", - сказал Миронов РИА Новости.

Лидер партии предположил, что такой орган мог бы быть при Счетной палате РФ , которая подотчетна президенту и парламенту.

"Более того, нужно убирать и фонд ОМС, заменяя его прямым бюджетным финансированием, исходя из научно обоснованных потребностей пациентов и медиков", - добавил он.

Миронов напомнил, что ранее в Госдуму был внесен законопроект, который в случае принятия позволит заменить СМО территориальными фондами системы обязательного медицинского страхования.

По его словам, партия "Справедливая Россия - За правду" много лет настаивает на ликвидации как в целом принципа страховой медицины, так и страховых медицинских организаций в государственной системе здравоохранения.