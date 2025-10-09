Рейтинг@Mail.ru
Миллер оценил роль России в изменении рынка газа в мире - РИА Новости, 09.10.2025
13:36 09.10.2025
Миллер оценил роль России в изменении рынка газа в мире
Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал роль России в трансформации мирового рынка газа: наше будущее – это шельф, мы уже работаем в море. РИА Новости, 09.10.2025
экономика, россия, алексей миллер, газпром
Экономика, Россия, Алексей Миллер, Газпром
Миллер оценил роль России в изменении рынка газа в мире

Миллер рассказал о роли России в изменении рынка газа в мире

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлексей Миллер
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Алексей Миллер. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер прокомментировал роль России в трансформации мирового рынка газа: наше будущее – это шельф, мы уже работаем в море.
"Мы говорим о том, что наше будущее - это шельф. Мы прекрасно понимаем, что "Газпром" уходит постепенно, сокращаются объемы добычи в Надым-Пуртазовском районе в ЯНАО. Мы уже создали новые центры газодобычи, и Ямальский центр газодобычи, и Сахалинский центр газодобычи. Самое главное, мы прекрасно понимаем, что мы уже работаем в море, реально работаем в море", - сказал он, выступая на Петербургском международном газовом форуме.
"В самое ближайшее время морская добыча на новых месторождениях - вот вам та важная роль России, которую она по-прежнему будет играть как ресурсная база", - сказал Миллер.
