Белорусские специалисты помогут Калининградской области в мелиорации земель

КАЛИНИНГРАД, 9 окт - РИА Новости. Белорусским специалистам необходимо помочь Калининградской области в вопросах мелиорации земель, заявил председатель комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Иван Маркевич.

В четверг в Калининграде состоялось заседание комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты обсудили вопросы по формированию правовых основ Союзного государства для проведения аграрной политики и обеспечения продовольственной безопасности.

"Сегодня необходимо белорусским специалистам принять участие и помочь нашим, как говорится, братским друзьям в плане решения вопросов мелиорации. У нас есть институты, у нас есть опыт, у нас есть техника. И это надо делать", - сказал Маркевич журналистам.

Он подчеркнул, что сотрудничество Калининградской области и Белоруссии после введения санкций было в некой стагнации из-за сложной логистики. Но за последний год товарооборот начал снова расти, особенно это касается продуктов питания.

"Что касается Калининграда, мы очень нуждаемся в поставках рыбы, потому что у нас все-таки маленькое потребление на душу населения рыбной продукции. А у вас продукт очень качественный и востребован нашими людьми, белорусскими", - добавил Маркевич.

В ходе заседания с участием представителей правительства Калининградской области депутаты обсудили межрегиональное сотрудничество с Белоруссией, а также рассмотрели перспективные направления научно-технической и производственной кооперации в сфере сельского хозяйства.

Парламентарии также рассмотрели вопросы выполнения мероприятий в аграрной сфере, основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы.