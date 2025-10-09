Рейтинг@Mail.ru
Белорусские специалисты помогут Калининградской области в мелиорации земель - РИА Новости, 09.10.2025
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:14 09.10.2025
Белорусские специалисты помогут Калининградской области в мелиорации земель
Белорусские специалисты помогут Калининградской области в мелиорации земель
Белорусские специалисты помогут Калининградской области в мелиорации земель

© Fotolia / oticki Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
© Fotolia / oticki
Сельское хозяйство. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 окт - РИА Новости. Белорусским специалистам необходимо помочь Калининградской области в вопросах мелиорации земель, заявил председатель комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Иван Маркевич.
В четверг в Калининграде состоялось заседание комиссии по аграрным вопросам Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, на котором депутаты обсудили вопросы по формированию правовых основ Союзного государства для проведения аграрной политики и обеспечения продовольственной безопасности.
"Сегодня необходимо белорусским специалистам принять участие и помочь нашим, как говорится, братским друзьям в плане решения вопросов мелиорации. У нас есть институты, у нас есть опыт, у нас есть техника. И это надо делать", - сказал Маркевич журналистам.
Он подчеркнул, что сотрудничество Калининградской области и Белоруссии после введения санкций было в некой стагнации из-за сложной логистики. Но за последний год товарооборот начал снова расти, особенно это касается продуктов питания.
"Что касается Калининграда, мы очень нуждаемся в поставках рыбы, потому что у нас все-таки маленькое потребление на душу населения рыбной продукции. А у вас продукт очень качественный и востребован нашими людьми, белорусскими", - добавил Маркевич.
В ходе заседания с участием представителей правительства Калининградской области депутаты обсудили межрегиональное сотрудничество с Белоруссией, а также рассмотрели перспективные направления научно-технической и производственной кооперации в сфере сельского хозяйства.
Парламентарии также рассмотрели вопросы выполнения мероприятий в аграрной сфере, основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы.
Парламентское собрание Союза Белоруссии и России – представительный и законодательный орган Союзного государства. Это законодательная ветвь власти. Парламентское собрание работает над законопроектами, но поскольку приходится учитывать нормативные акты сразу двух стран, основное направление работы - их гармонизация. В компетенции союзных депутатов также находятся выявление и устранение возможных противоречий, обеспечение равных прав граждан в Союзном государстве.
