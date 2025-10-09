https://ria.ru/20251009/medoborudovanie-2047335094.html
Липецкая область направит более 900 млн рублей на закупку медоборудования
Липецкая область направит более 900 млн рублей на закупку медоборудования
ЛИПЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Более 900 миллионов рублей в этом году направит Липецкая область на обновление оснащения в больницах и поликлиниках, финансирование поступает как из регионального бюджета, так и федерального – в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на эти средства закупят свыше 370 единиц медицинского оборудования, в том числе для районных медучреждений. К примеру, эндоскопические системы, новые аппараты УЗИ, маммографы, рентгены и многое другое.
Артамонов отметил, что модернизация материально-технической базы в районных больницах повышает качество оказания медицинской помощи. Так, в городе Грязи после приобретения современных установок начали проводить малоинвазивные операции на суставах и органах брюшной полости. В отличие от открытой хирургии такие вмешательства менее травматичны и более эффективны. После таких вмешательств не нужна длительная реабилитация – пациентов выписывают уже через несколько дней.
"Оснащение районных больниц современным оборудованием позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на местах. Это не только сокращает сроки лечения и реабилитации пациентов, но и повышает доступность качественной медицины для жителей муниципалитетов региона", – сказал Артамонов.