Липецкая область направит более 900 млн рублей на закупку медоборудования
17:18 09.10.2025
Липецкая область направит более 900 млн рублей на закупку медоборудования
Более 900 миллионов рублей в этом году направит Липецкая область на обновление оснащения в больницах и поликлиниках, финансирование поступает как из... РИА Новости, 09.10.2025
здоровье - общество, липецкая область, грязи, игорь артамонов
Липецкая область, Здоровье - Общество, Липецкая область, Грязи, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 9 окт – РИА Новости. Более 900 миллионов рублей в этом году направит Липецкая область на обновление оснащения в больницах и поликлиниках, финансирование поступает как из регионального бюджета, так и федерального – в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на эти средства закупят свыше 370 единиц медицинского оборудования, в том числе для районных медучреждений. К примеру, эндоскопические системы, новые аппараты УЗИ, маммографы, рентгены и многое другое.
Артамонов отметил, что модернизация материально-технической базы в районных больницах повышает качество оказания медицинской помощи. Так, в городе Грязи после приобретения современных установок начали проводить малоинвазивные операции на суставах и органах брюшной полости. В отличие от открытой хирургии такие вмешательства менее травматичны и более эффективны. После таких вмешательств не нужна длительная реабилитация – пациентов выписывают уже через несколько дней.
"Оснащение районных больниц современным оборудованием позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь на местах. Это не только сокращает сроки лечения и реабилитации пациентов, но и повышает доступность качественной медицины для жителей муниципалитетов региона", – сказал Артамонов.
Липецкая областьЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьГрязиИгорь Артамонов
 
 
