Марочко: боевики ВСУ оказались в оперативном окружении под Северском

ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении под Северском, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Успехи ВС РФ в районе Кузьминовки в ДНР, также занятие выгодных рубежей западнее Выемки привели к оперативному окружению батальонно-тактической группы украинских боевиков, которая продолжают удерживать укрепрайон между упомянутыми населенными пунктами, находящийся на высотах", - заявил РИА Новости эксперт со ссылкой на свои источники.
По словам Марочко, несмотря на то, что горловина котла составляет порядка 3 километров, украинские войска практически лишены возможности организованно выйти из формирующегося котла из-за плотного огневого воздействия российских войск.
Следует отметить, что такое положение ВФУ сформировалось в результате безграмотного управления войсками и несвоевременных действий украинского командования, добавил эксперт.
