В Махачкале депутаты избрали нового мэра
Депутаты Махачкалы избрали главу города, им стал временно исполняющий обязанности мэра Джамбулат Салавов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:38:00+03:00
2025-10-09T16:38:00+03:00
2025-10-09T17:07:00+03:00
