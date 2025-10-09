Рейтинг@Mail.ru
16:38 09.10.2025 (обновлено: 17:07 09.10.2025)
В Махачкале депутаты избрали нового мэра
Депутаты Махачкалы избрали главу города, им стал временно исполняющий обязанности мэра Джамбулат Салавов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
махачкала, политика, россия, республика дагестан
Махачкала, Политика, Россия, Республика Дагестан
Джамбулат Салавов
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан
Джамбулат Салавов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 9 окт - РИА Новости. Депутаты Махачкалы избрали главу города, им стал временно исполняющий обязанности мэра Джамбулат Салавов, передает корреспондент РИА Новости.
Избрание нового главы Махачкалы состоялось в четверг на заседании городского собрания депутатов.
В ходе заседания кандидаты представили свои программы развития Махачкалы и предложили пути решения актуальных городских проблем.
За кандидатуру Салавова проголосовали все 45 присутствовавших на заседании депутатов.
В середине июня Юсуп Умавов, занимавший должность главы Махачкалы с мая 2023 года, сложил свои полномочия. Временно исполняющим полномочия мэра был назначен Салавов, который с февраля 2022 года занимал должность министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.
Махачкала Политика Россия Республика Дагестан
 
 
