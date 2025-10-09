Ликсутов: новое производство лекарств открылось в ОЭЗ "Технополис Москва"

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем в ОЭЗ "Технополис Москва" фармацевтическую отрасль. Недавно открыли первую очередь производства лекарств резидента столичной особой экономической зоны площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Промышленные мощности компании позволяют изготавливать до 10 миллионов таблеток и 20 миллионов капсул в год, а также до 1 миллиона единиц фармацевтической упаковки", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, на территории производства компания будет выпускать препараты для лечения онкологических заболеваний, лекарства от тромбоза глубоких вен и легочной эмболии, сахарного диабета второго типа и ожирения. Также фирма производит лекарства для профилактики инсульта и инфаркта. Кроме того, на предприятии будет функционировать передовой биотехнологический R&D-центр. Благодаря нему, на производстве будет обеспечен полный цикл создания лекарственных препаратов – начиная от идеи и заканчивая выпуском.