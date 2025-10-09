https://ria.ru/20251009/liksutov-2047225930.html
Ликсутов: новое производство лекарств открылось в ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: новое производство лекарств открылось в ОЭЗ "Технополис Москва"
Ликсутов: новое производство лекарств открылось в ОЭЗ "Технополис Москва"
Компания "Артселленс", являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", открыла на площадке "Печатники" первую технологическую линию по созданию медицинских...
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Компания "Артселленс", являющаяся резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", открыла на площадке "Печатники" первую технологическую линию по созданию медицинских препаратов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов
«
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем в ОЭЗ "Технополис Москва" фармацевтическую отрасль. Недавно открыли первую очередь производства лекарств резидента столичной особой экономической зоны площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Промышленные мощности компании позволяют изготавливать до 10 миллионов таблеток и 20 миллионов капсул в год, а также до 1 миллиона единиц фармацевтической упаковки", – привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, на территории производства компания будет выпускать препараты для лечения онкологических заболеваний, лекарства от тромбоза глубоких вен и легочной эмболии, сахарного диабета второго типа и ожирения. Также фирма производит лекарства для профилактики инсульта и инфаркта. Кроме того, на предприятии будет функционировать передовой биотехнологический R&D-центр. Благодаря нему, на производстве будет обеспечен полный цикл создания лекарственных препаратов – начиная от идеи и заканчивая выпуском.
Помимо этого, Ликсутов отметил, что основной темой Московского инвестиционно-промышленного форума, который накануне впервые прошел в столице, стал рост высокотехнологичных отраслей и привлечение инвестиций в промышленность.