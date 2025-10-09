Ликсутов: в столице прошел I Московский инвестиционно-промышленный форум

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Главной темой Московского инвестиционно-промышленного форума, который накануне впервые прошел в столице, стал рост высокотехнологичных отраслей и привлечение инвестиций в промышленность, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Центральным событием в рамках месяца московской промышленности стал I Московский инвестиционно-промышленный форум, который стал площадкой для открытого и конструктивного диалога между государством, предприятиями и институтами развития, собрав свыше 350 участников. Онлайн-трансляцию посмотрели почти 800 тысяч человек. Мероприятие не только обозначило высокий инвестиционный потенциал столицы, подкрепленный успешной работой почти 4,6 тысячи производств, но и дало импульс для привлечения инвестиций в индустриальный сектор города", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ликсутов отметил, что площадкой форума стало сердце развития высокотехнологичной промышленности столицы – ОЭЗ "Технополис Москва".
Как подчеркнул на пленарной сессии на тему "Города будущего: инвестиционное и промышленное развитие" министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, без развития промышленности сложно было бы представить экономический рост и улучшение позиций Москвы на мировой арене.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы разработали и реализуем стратегию развития промышленности столицы до 2030 года. Среди приоритетных и критически значимых отраслей –микроэлектроника, фармацевтика, медицинская техника, а также и отрасли, которые влияют на качество жизни горожан и россиян в целом. В первую очередь, это пищевая, и строительные отрасли, а также легкая промышленность", – сказал Гарбузов.
О задачах реализации национальных проектов технологического лидерства, в том числе через развитие промышленности высоких переделов, рассказал на сессии заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.
Нюансы взаимодействия города и банковского сектора в рамках оказания финансовой помощи промышленным предприятиям обозначил председатель Московского банка ПАО "Сбербанк" Герман Барг.
Выступление вице-президента по корпоративным отношениями группы компаний "Яндекс Такси" Антона Петракова было посвящено потребностям крупных технологических компаний и перспективам взаимодействия со столичным индустриальном сектором.
Один из крупнейших проектов страны в сфере промышленности при поддержке правительства Москвы реализует Госкорпорация "Росатом" на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Директор по технологическому развитию ГК "Росатом" Андрей Шевченко рассказал о строительстве гигафабрики мощностью 4 ГВт*ч на площадке "Красная Пахра". В 2026 году она будет запущена в опытную промышленную эксплуатацию.
Перспективами взаимодействия столичной промышленности и дружественных стран поделился вице-президент свободной экономической зоны Халифы в городе Абу-Даби Халид Аль Марзуки.
В ходе мероприятия прошел бизнес-диалог "Инвестиционные горизонты: партнерство ради развития", в рамках которого обсудили финансовую поддержку инновационных отраслей промышленности столицы. Также состоялась сессия "Повестка общественного капитала для промышленных предприятий", которая была посвящена интеграции принципов устойчивого развития в работу московских предприятий.
Участники и гости форума могли ознакомиться с продукцией резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", а также побывать в шоуруме Карачаровского механического завода.