Ликсутов: в столице прошел I Московский инвестиционно-промышленный форум
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:10 09.10.2025 (обновлено: 13:36 09.10.2025)
Ликсутов: в столице прошел I Московский инвестиционно-промышленный форум
Ликсутов: в столице прошел I Московский инвестиционно-промышленный форум - РИА Новости, 09.10.2025
Ликсутов: в столице прошел I Московский инвестиционно-промышленный форум
Главной темой Московского инвестиционно-промышленного форума, который накануне впервые прошел в столице, стал рост высокотехнологичных отраслей и привлечение... РИА Новости, 09.10.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
абу-даби
максим ликсутов
анатолий гарбузов
сергей собянин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://ria.ru/20251008/liksutov-2047059368.html
москва
россия
абу-даби
москва, россия, абу-даби, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сбербанк россии, яндекс.такси
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Абу-Даби, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Сбербанк России, Яндекс.Такси
Ликсутов: в столице прошел I Московский инвестиционно-промышленный форум

Ликсутов: в столице впервые прошел I Московский инвестиционно-промышленный форум

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
I Московский инвестиционно-промышленный форум - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
I Московский инвестиционно-промышленный форум
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Главной темой Московского инвестиционно-промышленного форума, который накануне впервые прошел в столице, стал рост высокотехнологичных отраслей и привлечение инвестиций в промышленность, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"Центральным событием в рамках месяца московской промышленности стал I Московский инвестиционно-промышленный форум, который стал площадкой для открытого и конструктивного диалога между государством, предприятиями и институтами развития, собрав свыше 350 участников. Онлайн-трансляцию посмотрели почти 800 тысяч человек. Мероприятие не только обозначило высокий инвестиционный потенциал столицы, подкрепленный успешной работой почти 4,6 тысячи производств, но и дало импульс для привлечения инвестиций в индустриальный сектор города", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Ликсутов отметил, что площадкой форума стало сердце развития высокотехнологичной промышленности столицы – ОЭЗ "Технополис Москва".
Как подчеркнул на пленарной сессии на тему "Города будущего: инвестиционное и промышленное развитие" министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, без развития промышленности сложно было бы представить экономический рост и улучшение позиций Москвы на мировой арене.
«
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы разработали и реализуем стратегию развития промышленности столицы до 2030 года. Среди приоритетных и критически значимых отраслей –микроэлектроника, фармацевтика, медицинская техника, а также и отрасли, которые влияют на качество жизни горожан и россиян в целом. В первую очередь, это пищевая, и строительные отрасли, а также легкая промышленность", – сказал Гарбузов.
О задачах реализации национальных проектов технологического лидерства, в том числе через развитие промышленности высоких переделов, рассказал на сессии заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин.
Нюансы взаимодействия города и банковского сектора в рамках оказания финансовой помощи промышленным предприятиям обозначил председатель Московского банка ПАО "Сбербанк" Герман Барг.
Выступление вице-президента по корпоративным отношениями группы компаний "Яндекс Такси" Антона Петракова было посвящено потребностям крупных технологических компаний и перспективам взаимодействия со столичным индустриальном сектором.
Один из крупнейших проектов страны в сфере промышленности при поддержке правительства Москвы реализует Госкорпорация "Росатом" на территории ОЭЗ "Технополис Москва". Директор по технологическому развитию ГК "Росатом" Андрей Шевченко рассказал о строительстве гигафабрики мощностью 4 ГВт*ч на площадке "Красная Пахра". В 2026 году она будет запущена в опытную промышленную эксплуатацию.
Перспективами взаимодействия столичной промышленности и дружественных стран поделился вице-президент свободной экономической зоны Халифы в городе Абу-Даби Халид Аль Марзуки.
Как отметил ранее Ликсутов, столица занимает второе место в рейтинге городских экономик мира, опережая Шанхай, Токио и Пекин. В Москве работает целый пул мер поддержки промышленности: от финансовых до получения льготной земли за 1 рубль и статуса резидента ОЭЗ "Технополис Москва".
В ходе мероприятия прошел бизнес-диалог "Инвестиционные горизонты: партнерство ради развития", в рамках которого обсудили финансовую поддержку инновационных отраслей промышленности столицы. Также состоялась сессия "Повестка общественного капитала для промышленных предприятий", которая была посвящена интеграции принципов устойчивого развития в работу московских предприятий.
Участники и гости форума могли ознакомиться с продукцией резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", а также побывать в шоуруме Карачаровского механического завода.
Центр коллективного пользования на площадке Печатники
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы оснастили техникой Центр коллективного использования
8 октября, 14:20
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваРоссияАбу-ДабиМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовСергей СобянинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сбербанк РоссииЯндекс.Такси
 
 
Версия 2023.1 Beta
