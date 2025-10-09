Ликсутов: в столице прошел I Московский инвестиционно-промышленный форум

«

"Центральным событием в рамках месяца московской промышленности стал I Московский инвестиционно-промышленный форум, который стал площадкой для открытого и конструктивного диалога между государством, предприятиями и институтами развития, собрав свыше 350 участников. Онлайн-трансляцию посмотрели почти 800 тысяч человек. Мероприятие не только обозначило высокий инвестиционный потенциал столицы, подкрепленный успешной работой почти 4,6 тысячи производств, но и дало импульс для привлечения инвестиций в индустриальный сектор города", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).