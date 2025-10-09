Рейтинг@Mail.ru
16:48 09.10.2025 (обновлено: 17:27 09.10.2025)
Запад ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, заявил Лавров
в мире, россия, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН
Запад ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, заявил Лавров

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Запад, к сожалению для всех, уже давно и достаточно успешно ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, который является по своей сути техническим органом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад, к сожалению для всех, уже давно и достаточно успешно ведет линию на "приватизацию" Секретариата ООН, который является по своей сути техническим органом. В соответствии со статьей 100 Устава ООН ему положено занимать беспристрастную позицию и не получать "указаний" от каких-либо правительств", - сказал он в интервью для проекта RT "Мосты на Восток".
Лавров отметил, что при этом имеется договоренность о том, что надо обеспечивать в Секретариате справедливое географическое представительство, чтобы каждая страна в соответствии с какими-то критериями имела в нем своих представителей.
"К примеру, поступает в Секретариат гражданин, скажем, из развивающийся страны – азиатской, африканской, латиноамериканской. Он подписывает с Секретариатом постоянный контракт, против которого мы выступали еще в советское время для того, чтобы Секретариат не закостенел", - добавил министр.
Он пояснил, что западники голосованием "пробили" эти постоянные контракты.
"Подписал человек этот постоянный контракт. У него есть семья, дети, которые учатся в школе, а затем в университете. Все деньги у него находятся в каком-то американском банке. Через определённое время он получает сначала грин-карту, а затем и гражданство. И в списке Секретариата уже будет написано – "африканская страна/США". Какие теперь он будет выполнять "указания", всем уже понятно", - заключил Лавров.
Ранее Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД России заявил, что главным критерием формирования секретариата международной организации должен быть не экономический потенциал стран, а правило суверенного равенства государств.
