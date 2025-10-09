https://ria.ru/20251009/lavrov-2047325286.html
Запад ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, заявил Лавров
Запад ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 09.10.2025
Запад ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, заявил Лавров
Запад, к сожалению для всех, уже давно и достаточно успешно ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, который является по своей сути техническим органом,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:48:00+03:00
2025-10-09T16:48:00+03:00
2025-10-09T17:27:00+03:00
в мире
россия
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047332207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b94de31d0917cd12ad45b1a04701da7b.jpg
https://ria.ru/20251009/nato-2047313760.html
https://ria.ru/20251009/zelenskiy-2047199952.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047332207_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_01cdd1bd00d459b1d919e2711c587bff.jpg
Лавров в интервью RT: Запад уже давно успешно ведет линию на "приватизацию" Секретариата ООН
Запад уже давно и достаточно успешно ведет линию на "приватизацию" Секретариата ООН, который является по своей сути техническим органом, заявил Лавров в интервью телеканалу RT
2025-10-09T16:48
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Сергей Лавров, ООН
Запад ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, заявил Лавров
Лавров заявил о приватизации Западом Секретариата ООН
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Запад, к сожалению для всех, уже давно и достаточно успешно ведет линию на приватизацию Секретариата ООН, который является по своей сути техническим органом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад, к сожалению для всех, уже давно и достаточно успешно ведет линию на "приватизацию" Секретариата ООН
, который является по своей сути техническим органом. В соответствии со статьей 100 Устава ООН ему положено занимать беспристрастную позицию и не получать "указаний" от каких-либо правительств", - сказал он в интервью
для проекта RT "Мосты на Восток".
Лавров
отметил, что при этом имеется договоренность о том, что надо обеспечивать в Секретариате справедливое географическое представительство, чтобы каждая страна в соответствии с какими-то критериями имела в нем своих представителей.
"К примеру, поступает в Секретариат гражданин, скажем, из развивающийся страны – азиатской, африканской, латиноамериканской. Он подписывает с Секретариатом постоянный контракт, против которого мы выступали еще в советское время для того, чтобы Секретариат не закостенел", - добавил министр.
Он пояснил, что западники голосованием "пробили" эти постоянные контракты.
"Подписал человек этот постоянный контракт. У него есть семья, дети, которые учатся в школе, а затем в университете. Все деньги у него находятся в каком-то американском банке. Через определённое время он получает сначала грин-карту, а затем и гражданство. И в списке Секретариата уже будет написано – "африканская страна/США". Какие теперь он будет выполнять "указания", всем уже понятно", - заключил Лавров.
Ранее Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба под эгидой Дипломатической академии МИД России заявил, что главным критерием формирования секретариата международной организации должен быть не экономический потенциал стран, а правило суверенного равенства государств.