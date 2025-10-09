Рейтинг@Mail.ru
Крейнин: РФ может стать драйвером развития креативной экономики BRICS+ - РИА Новости, 09.10.2025
15:37 09.10.2025
Крейнин: РФ может стать драйвером развития креативной экономики BRICS+
Крейнин: РФ может стать драйвером развития креативной экономики BRICS+
Российские таланты и технологии могут стать очень востребованы в развитии креативных индустрий BRICS+, считает старший вице-президент, директор департамента... РИА Новости, 09.10.2025
2025
Крейнин: РФ может стать драйвером развития креативной экономики BRICS+

Крейнин: Россия может стать драйвером развития креативной экономики BRICS+

© Фото : пресс-служба СбераСессия Created in BRICS+
Сессия Created in BRICS+ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : пресс-служба Сбера
Сессия Created in BRICS+
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Российские таланты и технологии могут стать очень востребованы в развитии креативных индустрий BRICS+, считает старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.
Заявление прозвучало на сессии Created in BRICS+ в рамках международного форума RICS, который проходит в Санкт-Петербурге 8 и 9 октября. На сессии участники обсудили, как креативные индустрии, технологии искусственного интеллекта и блокчейна способны стать драйверами новой экономики стран альянса. Участники говорили о потенциале совместных проектов, развитии образовательных программ, цифровой инфраструктуры и защите интеллектуальной собственности — как базовых условиях, при которых идеи превращаются в реальные продукты и сервисы.
Креативные индустрии сегодня растут в среднем на 15% быстрее, чем другие отрасли экономики. Их вклад в мировой ВВП уже превышает 4%, а объем рынка оценивается более чем в 1,6 триллиона долларов. В России доля креативных индустрий составляет около 2% ВВП, и к 2030 году должна вырасти до 6%. Этот сектор становится новой точкой роста и несырьевого экспорта, а также инструментом международного сотрудничества для стран BRICS+.
"Креативные индустрии — дизайн, искусство, медиа, контент, игры и другие сферы — становится движущей силой развития современный экономики. Россия, российские таланты, наши технологии могут стать очень востребованы в развитии креативных индустрий BRICS+. Наше культурное наследие, сильное образование и технологическая база позволяют не только развивать собственные решения, но и объединять страны альянса вокруг совместных моделей роста", - отметил Крейнин, его слова приводит пресс-служба Сбера.
Он отметил, что на базе экосистемы банка может сформироваться инфраструктура для взаимодействия креативных индустрий: от генеративного ИИ и блокчейна для сотворчества креаторов до сервисов защиты интеллектуальной собственности и продвижения контента.
"Мы стоим на пороге перехода от логики “Made in” к логике “Created in” — к созданию ценности и смыслов в первую очередь, и далее реализации всей производственной цепочки. Страны BRICS+ могут стать хабами развития креативных решений на базе прорывных технологий, а знак “Created in BRICS+” — новым символом качества и инноваций", - подчеркнул старший вице-президент.
