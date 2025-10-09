https://ria.ru/20251009/knyazhevskaya-2047125126.html
Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации
Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации
Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации
В Кузьминках на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации построят три дома на 107 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана... РИА Новости, 09.10.2025
Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации
Княжевская: на юго-востоке Москвы возведут три дома по реновации
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Кузьминках на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации построят три дома на 107 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Ведомство для этого внесло соответствующие изменения городские в правила землепользования и застройки.
"На территории общей площадью около 1,16 гектара появятся три жилых дома по адресам: улица Маршала Чуйкова, земельные участки 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6. Предельная площадь всех новостроек составит около 107 тысяч квадратных метров", – приводит пресс-служба Москомархитектуры слова Княжевской.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.