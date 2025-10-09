Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации
10:05 09.10.2025
Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации
Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации - РИА Новости, 09.10.2025
Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации
В Кузьминках на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации построят три дома на 107 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана... РИА Новости, 09.10.2025
юлиана княжевская, москомархитектура, москва
Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Москва
Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации

Княжевская: на юго-востоке Москвы возведут три дома по реновации

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская
© Фото предоставлено Москомархитектурой
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Кузьминках на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации построят три дома на 107 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Ведомство для этого внесло соответствующие изменения городские в правила землепользования и застройки.
"На территории общей площадью около 1,16 гектара появятся три жилых дома по адресам: улица Маршала Чуйкова, земельные участки 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6. Предельная площадь всех новостроек составит около 107 тысяч квадратных метров", – приводит пресс-служба Москомархитектуры слова Княжевской.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Княжевская: в Москве проведут конференцию по вопросам развития городов
