Княжевская: в Кузьминках возведут три дома по реновации

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Кузьминках на юго-востоке Москвы в рамках программы реновации построят три дома на 107 тысяч квадратных метров, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Ведомство для этого внесло соответствующие изменения городские в правила землепользования и застройки.

"На территории общей площадью около 1,16 гектара появятся три жилых дома по адресам: улица Маршала Чуйкова, земельные участки 13/4/4, 13/4/5 и 13/4/6. Предельная площадь всех новостроек составит около 107 тысяч квадратных метров", – приводит пресс-служба Москомархитектуры слова Княжевской.