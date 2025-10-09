В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в четверг в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В свою очередь украинское издание "Страна.ua" сообщило о перебоях с электричеством в городе.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
