Появились подробности о семье, глава которой выбросил дочь из окна
11:16 09.10.2025
Появились подробности о семье, глава которой выбросил дочь из окна
Появились подробности о семье, глава которой выбросил дочь из окна - РИА Новости, 09.10.2025
Появились подробности о семье, глава которой выбросил дочь из окна
Семья маленькой девочки, которую с четвёртого этажа сбросил отец, считалась нормальной: мать является педагогом, у них есть сын-инвалид, с которым она в момент... РИА Новости, 09.10.2025
происшествия
калининград
уфа
калининград
уфа
происшествия, калининград, уфа
Происшествия, Калининград, Уфа
Появились подробности о семье, глава которой выбросил дочь из окна

Отец выбросил дочь из окна в Уфе. Новые детали

© Прокуратура Республики БашкортостанМесто проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Прокуратура Республики Башкортостан
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео
УФА, 9 окт - РИА Новости. Семья маленькой девочки, которую с четвёртого этажа сбросил отец, считалась нормальной: мать является педагогом, у них есть сын-инвалид, с которым она в момент инцидента уехала в санаторий в Калининград, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
Инцидент с девочкой 2022 года рождения произошел утром на улице Ульяновых. По предварительным данным следствия, ребёнка с 4 этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Девочка в крайне тяжёлом состоянии госпитализирована в больницу Уфы, её оперируют. Подозреваемый задержан.
"Семья считалась нормальной. В семье есть старший ребёнок, в этом году пошёл в первый класс. Он инвалид, ему требовалось лечение. Мать с ним поехала в санаторий в Калининград, они там должны были быть до конца октября. Напротив их дома живёт бабушка детей, она практически первой прибежала на место происшествия", - рассказали РИА Новости в правоохранительных органах города.
ПроисшествияКалининградУфа
 
 
