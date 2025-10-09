Появились подробности о семье, глава которой выбросил дочь из окна

УФА, 9 окт - РИА Новости. Семья маленькой девочки, которую с четвёртого этажа сбросил отец, считалась нормальной: мать является педагогом, у них есть сын-инвалид, с которым она в момент инцидента уехала в санаторий в Калининград, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.