Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению - РИА Новости, 09.10.2025
11:27 09.10.2025 (обновлено: 11:42 09.10.2025)
Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению
Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению - РИА Новости, 09.10.2025
Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению
Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:27:00+03:00
2025-10-09T11:42:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению

Правительство РФ намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта населению, говорится в национальном плане развития конкуренции в России на 2026-2030 годы.
В четверг правительство утвердило Национальный план развития конкуренции на 2026-2030 годы, распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"Обеспечение развития прямых (онлайн) продаж автотранспортных средств населению. Вид документа: доклад в правительство Российской Федерации с проектом нормативного правового акта (при необходимости). Срок исполнения: 9 ноября 2026 г. Ответственный исполнитель: Минпромторг России, Минэкономразвития России, ФАС России", - говорится в документе.
Кроме того, Минпромторг, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба РФ и Роспотребнадзор к октябрю следующего года должны проработать меры для равного доступа потребителей к автотранспорту.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Алиханов рассказал о сокращении программ льготного автокредитования
8 октября, 18:08
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
