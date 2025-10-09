https://ria.ru/20251009/kabmin-2047231525.html
Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению
Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению - РИА Новости, 09.10.2025
Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению
Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:27:00+03:00
2025-10-09T11:27:00+03:00
2025-10-09T11:42:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20251008/lgoty-2047115231.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению
Правительство РФ намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению