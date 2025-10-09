Правительство намерено развивать прямые продажи автотранспорта населению

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Ряд ведомств России к 9 ноября следующего года должны доложить правительству РФ об обеспечении развития прямых, в том числе онлайн, продаж автотранспорта населению, говорится в национальном плане развития конкуренции в России на 2026-2030 годы.