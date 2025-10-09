Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля сообщила об ударе по группе палестинских радикалов в Газе
22:43 09.10.2025 (обновлено: 22:50 09.10.2025)
Армия Израиля сообщила об ударе по группе палестинских радикалов в Газе
2025-10-09T22:43:00+03:00
2025-10-09T22:50:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
хамас
израиль
сектор газа
в мире, израиль, сектор газа, хамас
В мире, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС
Армия Израиля сообщила об ударе по группе палестинских радикалов в Газе

ЦАХАЛ сообщила об ударе по группе палестинских радикалов на севере сектора Газа

Дым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по группе палестинских радикалов на севере сектора Газа, которые, по утверждению военных, представляли угрозу войскам.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке ХАМАС в северной части сектора Газа, которая действовала в непосредственной близости от войск ЦАХАЛ и представляла непосредственную угрозу для войск, действующих в этом районе", - говорится в сообщении.
