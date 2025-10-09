Армия Израиля сообщила об ударе по группе палестинских радикалов в Газе

https://ria.ru/20251009/izrail-2047398556.html
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударе по группе палестинских радикалов на севере сектора Газа, которые, по утверждению военных, представляли угрозу... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T22:43:00+03:00
2025-10-09T22:43:00+03:00
2025-10-09T22:50:00+03:00
в мире
израиль
сектор газа
хамас
израиль
сектор газа
в мире, израиль, сектор газа, хамас
В мире, Израиль, Сектор Газа, ХАМАС
ЦАХАЛ сообщила об ударе по группе палестинских радикалов на севере сектора Газа