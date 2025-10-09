https://ria.ru/20251009/izrail-2047328342.html
Израиль настроен на мирное урегулирование, заявил Путин
Израиль настроен на мирное урегулирование, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Израиль настроен на мирное урегулирование, заявил Путин
Россия получила сигналы, что Израиль настроен на мирное урегулирование, не заинтересован в конфронтации с Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:57:00+03:00
2025-10-09T16:57:00+03:00
2025-10-09T20:24:00+03:00
в мире
россия
израиль
таджикистан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_991a8b57063ba0757ce217d9781c3bdb.jpg
https://ria.ru/20251009/konflikt-1915630213.html
россия
израиль
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045673838_0:54:2522:1945_1920x0_80_0_0_aeaa9dc86ca3c8f3a68570adc70e8a90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, таджикистан, владимир путин
В мире, Россия, Израиль, Таджикистан, Владимир Путин
Израиль настроен на мирное урегулирование, заявил Путин
Путин: Россия получила сигналы о настрое Израиля на мирное урегулирование