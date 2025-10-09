Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль не освободит террористов, участвовавших в нападении 7 октября - РИА Новости, 09.10.2025
04:04 09.10.2025
СМИ: Израиль не освободит террористов, участвовавших в нападении 7 октября
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ: Израиль не освободит террористов, участвовавших в нападении 7 октября

Ynet: Израиль не освободит боевиков, участвовавших в резне 7 октября 2023 года

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные в районе границы с сектором Газа
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные в районе границы с сектором Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Израиль в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС не освободит террористов, участвовавших в нападении 7 октября 2023 года, а также тех, кого считает лидерами палестинского террора, включая Марвана Баргути, сообщил портал Ynet со ссылкой на источник.
"Соглашение не предусматривает освобождения террористов из "Нухба" (подразделение ХАМАС – ред.), участвовавших в резне 7 октября. … Четыре "туза", освобождения которых требовал ХАМАС, включая Марвана Баргути, освобождены не будут", - приводит портал заявление источника.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС объявил о достижении договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
"Благодарю отважных солдат ЦАХАЛа и все силы безопасности, благодаря мужеству и жертвам которых мы пришли к этому дню. От всего сердца благодарю президента Трампа и его команду за их вовлеченность в святое дело освобождения наших заложников. С божьей помощью, продолжим вместе достигать всех наших целей и расширять круг мира с нашими соседями", - заявил премьер.
Нетаньяху также провел телефонный разговор с Трампом и пригласил его выступить в израильском парламенте.
"В ходе очень теплой и трогательной беседы лидеры поздравили друг друга с историческим достижением — подписанием соглашения об освобождении всех заложников", - говорится в сообщении офиса Нетаньяху.
