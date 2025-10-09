Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш заявил о готовности сотрудничать по мирным инициативам - РИА Новости, 09.10.2025
21:23 09.10.2025
Гутерреш заявил о готовности сотрудничать по мирным инициативам
Гутерреш заявил о готовности сотрудничать по мирным инициативам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором заявил о намерении сотрудничать по мирным инициативам,... РИА Новости, 09.10.2025
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН
Гутерреш заявил о готовности сотрудничать по мирным инициативам

Гутерреш направил письмо Трампу с намерением сотрудничать по мирным инициативам

© AP Photo / Bebeto MatthewsГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Bebeto Matthews
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 9 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором заявил о намерении сотрудничать по мирным инициативам, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, письмо было направлено "в последние 36 или, может быть, 40 часов".
Как отметил Дюжаррик, в этом письме Гутерреш заявил о "намерении ООН сотрудничать с США по мирным инициативам".
Последняя встреча Гутерреша и Трампа прошла на полях высокой недели ГА ООН в конце сентября. Эта встреча стала первой с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Визит американского лидера в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке был омрачен неработающими эскалатором и телесуфлером. Трамп тогда назвал инцидент "саботажем", призвал Гутерреша расследовать его.
В ходе выступления на ГА Трамп заявлял, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив организацию в расточительстве. Он также говорил о том, что организация не способна в полной мере реализовать свой потенциал.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В ООН поприветствовали разговор Путина и Трампа
3 июля, 20:10
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООН
 
 
