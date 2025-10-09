Гутерреш заявил о готовности сотрудничать по мирным инициативам

ООН, 9 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором заявил о намерении сотрудничать по мирным инициативам, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, письмо было направлено "в последние 36 или, может быть, 40 часов".

В ходе выступления на ГА Трамп заявлял, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив организацию в расточительстве. Он также говорил о том, что организация не способна в полной мере реализовать свой потенциал.