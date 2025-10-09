https://ria.ru/20251009/guterresh-2047388852.html
Гутерреш заявил о готовности сотрудничать по мирным инициативам
Гутерреш заявил о готовности сотрудничать по мирным инициативам - РИА Новости, 09.10.2025
Гутерреш заявил о готовности сотрудничать по мирным инициативам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором заявил о намерении сотрудничать по мирным инициативам,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T21:23:00+03:00
2025-10-09T21:23:00+03:00
2025-10-09T21:23:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147918/06/1479180620_0:66:3001:1754_1920x0_80_0_0_134cb20c4f36a8a8f9fe2af95e1705aa.jpg
https://ria.ru/20250703/oon-2027043837.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147918/06/1479180620_287:0:2712:1819_1920x0_80_0_0_85ccab4f29b30f79d597646e10050ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН
Гутерреш заявил о готовности сотрудничать по мирным инициативам
Гутерреш направил письмо Трампу с намерением сотрудничать по мирным инициативам
ООН, 9 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором заявил о намерении сотрудничать по мирным инициативам, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, письмо было направлено "в последние 36 или, может быть, 40 часов".
Как отметил Дюжаррик
, в этом письме Гутерреш
заявил о "намерении ООН
сотрудничать с США
по мирным инициативам".
Последняя встреча Гутерреша и Трампа
прошла на полях высокой недели ГА ООН в конце сентября. Эта встреча стала первой с момента переизбрания Трампа на пост президента США. Визит американского лидера в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
был омрачен неработающими эскалатором и телесуфлером. Трамп тогда назвал инцидент "саботажем", призвал Гутерреша расследовать его.
В ходе выступления на ГА Трамп заявлял, что ООН отличается масштабным неэффективным расходованием средств, обвинив организацию в расточительстве. Он также говорил о том, что организация не способна в полной мере реализовать свой потенциал.