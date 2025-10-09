Петр Глыбочко: технологии в области медицины будут рождаться на стыке наук

Достижение технологического лидерства России в области медицины и здоровья невозможно без развития фундаментальных научных исследований, считает ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петр Глыбочко. В интервью РИА Новости на международном форуме "Биопром-2025" он рассказал, что поможет ускорить прогресс в области медицины, какие новые технологии скоро увидят свет, и почему прорывные открытия в будущем будут появляться лишь на стыке наук.

– Петр Витальевич, международный форум "Биопром-2025" – это про технологическое лидерство России. Как мы его добиваемся в области медицины, и какова роль Сеченовского университета?

– В основе любой прорывной технологии лежит научное открытие – идея, доведенная до практического воплощения. Зачастую это результат совместной работы специалистов из разных областей науки и индустрии: медицины, химии, биологии, материаловедения, инженерии и так далее. К примеру, в создании платформы для диагностики гипертонии по анализу сосудов глазного дна RetinAIcheck, помимо клиницистов, участвовали медицинские инженеры, специалисты в области искусственного интеллекта и анализа больших данных – целая исследовательская команда.

Развивать фундаментальную науку Сеченовский Университет начал 10 лет назад, благодаря поддержке федерального проекта 5-100. Среди его участников мы были единственным медицинским университетом. Сегодня Сеченовский Университет – один из мировых лидеров в области биомедицинских исследований и разработок. У нас сформировано уникальное исследовательское ядро в составе Научно-технологического парка биомедицины, Инжинирингового центра и Передовой инженерной школы. Научными исследованиями занято более 500 сотрудников. Они ведут проекты в области регенеративной медицины, генных и иммуно-инженерных технологий, бионических и биофармацевтических технологий, компьютерного моделирования и применения искусственного интеллекта. Центр инжиниринговых разработок фокусируется на разработке медицинских изделий из полимеров, производстве реагентов для лабораторий и реинжиниринге сложной медицинской техники, необходимой системе здравоохранения. Передовая инженерная школа готовит медицинских инженеров и разрабатывает новые медицинские изделия, в том числе совместно с индустриальными партнерами. В этом году Сеченовский Университет вошел в состав стратегических учредителей федерального Медико-технического промышленного кластера. Он объединяет более 200 компаний – производителей и разработчиков медицинских изделий.

– Как быстро можно ждать результатов этой работы?

– Первый инновационный продукт в области регенеративной медицины мы разработали и передали индустриальному партнеру еще в 2023 году. Это была технология создания коллагеновых матриц, востребованных в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. На сегодняшний день в нашем портфеле уже десятки разработок, которые изменят будущее медицины. Это новейшие технологии ранней диагностики онкологических, пульмонологических и кардиологических заболеваний, программы для создания цифровых двойников органов и систем, системы поддержки принятия врачебных решений, уникальные инженерно-цифровые разработки, отвечающие реальным потребностям российской клинической практики.

Ряд наших разработок уже зарегистрированы как медизделия или находятся в процессе получения регистрационного удостоверения. Например, веб-платформа Sechenov.AI_nephro уже помогает нашим урологам создавать 3D-модели почки и проводить предоперационное планирование. А платформа "Онкопро" позволяет по нескольким биомаркерам в одной капле крови выявлять несколько видов рака.

Среди флагманских разработок – устройство "Ритм-1", первый в России нательный прибор для 14-дневного мониторинга ЭКГ. Он получил регистрационное удостоверение и в ближайшее время войдет в рутинную практику кардиологов и терапевтов. А также уже упомянутая мною система RetinAIcheck, которая с помощью методов нейросетевого моделирования анализирует цифровые изображения глазного дна пациентов и помогает выявить гипертоническую ретинопатию – патологические изменения сосудов сетчатки глаза, вызванные высоким артериальным давлением. Это позволяет предотвратить инсульт, инфаркт и другие опасные заболевания, так как состояние сосудов – важный маркер риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Многие из наших разработок используют искусственный интеллект. В ближайшем будущем они будет помогать врачам проводить точную и быструю диагностику заболеваний, создавать цифровые двойники органов и живых систем, обрабатывать большие медицинские данные и создавать системы поддержки принятия врачебных решений.

– А в области инженерных разработок над чем работаете?

– В области инженерии мы запустили разработку более 50 высокотехнологичных изделий, включая импланты из полимеров, троакары, системы навигации, приборы для диагностики и лечения. Часть разработок инжинирингового центра реализуется в рамках реинжиниринга по заказу индустриальных партнеров. Образцы этих медицинских изделий – аппарат ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат и монитор пациента – мы впервые представили на "Биопроме" на нашем выставочном стенде. В их разработке участвовали проектные группы, в которые входили врачи-клиницисты, инженеры и технологи. Такой междисциплинарный подход позволил нам внести значительные усовершенствования в медицинские изделия. Например, при создании аппарата ИВЛ были разработаны инновационные расходные материалы, а также интегрировано программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для анализа данных.

– Современная сложная медицинская техника создается на стыке передовых технологий – от ультразвука и лазеров до искусственного интеллекта, биотехнологий и ядерной физики. Как, на ваш взгляд, можно ускорить создание новых прорывных медизделий для медицины?

– Ни один университет или технологическая компания сегодня не обладает всей необходимой инфраструктурой и компетенциями для таких комплексных разработок. Чтобы ускорить создание таких продуктов, необходимо объединять усилия. На "Биопроме" я выступил с инициативой создания распределенного инжинирингового центра – структуры, которая объединит инжиниринговые центры, созданные в ведущих медицинских и технических университетах страны с компетенциями в сфере медицины, инжиниринга, химии и биотехнологии.

"Мозговым центром" и отраслевым интегратором в межотраслевом распределенном центре может стать Сеченовский Университет. Мы обладаем всей необходимой инфраструктурой и компетенциями для такого лидерства. Кроме того, в нашем университете работает крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр наук о здоровье, что очень важно, поскольку именно врачи являются заказчиками и пользователями новых медицинских изделий и технологий. Объединение инжиниринговых центров позволит не только значительно расширить номенклатуру сложных медицинских изделий и наладить полный цикл их производства, но и совершить прорыв в образовании. Это даст возможность готовить кросс-функциональных специалистов, обладающих компетенциями сразу в нескольких сферах. В нашем университете мы уже обучаем таких специалистов на стыке наук – химиков, биотехнологов, медицинских инженеров. Это наш путь к технологическому лидерству.

– С учетом того, как развивается и усложняется наша медицина, нужно ли менять систему подготовки врачей?

– На мой взгляд, современный врач должен уметь не только лечить болезни, но и предотвращать их, работать с цифровыми инструментами, понимать основы инженерии, биоинформатики и даже этические аспекты применения искусственного интеллекта. Поэтому мы начали готовить специалистов нового поколения – врачей-исследователей. Это как раз те, кто своей основной деятельностью хотят избрать сферу создания передовых медицинских изделий и лекарств, работать в научных учреждениях и компаниях. Специально для них создана система глубокого погружения в проектную деятельность университета, стажировки и совместные проекты с институтами РАН и высокотехнологичными компаниями. Особое значение имеет междисциплинарность. Благодаря работе нашей Передовой инженерной школы врачи и инженеры обучаются бок о бок, в единой образовательной среде. Это формирует новое поколение специалистов, которые не просто используют технологии, а создают их, понимая как клинические, так и технические требования.

– Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что россияне смогут жить до 120 лет. Как вы думаете, насколько мы близки к таким показателям?

– Цель в 120 лет звучит вдохновляюще. И мы уже делаем реальные шаги к тому, чтобы люди дольше оставались здоровыми и трудоспособными, сохраняли когнитивные функции и поддерживали физическую активность. С точки зрения здравоохранения главный вызов – снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, которые уносят сотни тысяч жизней ежегодно. Именно здесь лежит путь к увеличению продолжительности жизни: через раннюю диагностику, профилактику и персонализированный подход. В Сеченовском Университете мы делаем ставку на превентивную медицину – на выявление рисков задолго до появления симптомов. Это требует новых инструментов: носимых диагностических систем, анализа метаболического профиля, исследования цифровых биомаркеров. Но главное – смена парадигмы: от лечения заболеваний к активному сохранению здоровья. Так что 120 лет – это наша глобальная стратегическая цель, к которой мы должны идти уже сегодня. И Сеченовский Университет вносит свой вклад через развитие науки, создание технологий и внедрение новой модели медицинского образования.

– Какие заболевания сегодня – главные враги долголетия?