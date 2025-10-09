Рейтинг@Mail.ru
Газпромбанк поддержит программу техпредпринимательства Минобрнауки - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 09.10.2025 (обновлено: 15:40 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/gazprombank--2047303202.html
Газпромбанк поддержит программу техпредпринимательства Минобрнауки
Газпромбанк поддержит программу техпредпринимательства Минобрнауки - РИА Новости, 09.10.2025
Газпромбанк поддержит программу техпредпринимательства Минобрнауки
Минобрнауки России при поддержке Газпромбанка запускает программу по технологическому предпринимательству для преподавателей университетов, сообщил заместитель... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:35:00+03:00
2025-10-09T15:40:00+03:00
россия
москва
наталья третьяк
газпромбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047304247_0:75:2400:1425_1920x0_80_0_0_75081d77df4b020f753507b70eec3b9b.jpg
https://ria.ru/20250922/gaz-2043580020.html
https://ria.ru/20250904/gazprombank-2039664935.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047304247_200:0:2200:1500_1920x0_80_0_0_132f0c36d80b8f97665066458348acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, наталья третьяк, газпромбанк
Россия, Москва, Наталья Третьяк, Газпромбанк
Газпромбанк поддержит программу техпредпринимательства Минобрнауки

Газпромбанк поддержит программу обучения техпредпринимательству Минобрнауки

© Фото : Пресс-служба ГазпромбанкаСессия "Знания как актив: роль банков в достижении технологического лидерства" на форуме Finopolis
Сессия Знания как актив: роль банков в достижении технологического лидерства на форуме Finopolis - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Пресс-служба Газпромбанка
Сессия "Знания как актив: роль банков в достижении технологического лидерства" на форуме Finopolis
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минобрнауки России при поддержке Газпромбанка запускает программу по технологическому предпринимательству для преподавателей университетов, сообщил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс в рамках сессии "Знания как актив: роль банков в достижении технологического лидерства" на форуме Finopolis.
Цель инициативы — создать современную систему подготовки преподавателей по технологическому предпринимательству с участием бизнеса и индустриальных партнеров, чтобы сформировать в университетах экосистему для молодежных стартапов. В фокусе программы — погружение в современные методики предпринимательского образования. Участники не только изучат лучшие практики и инструменты, но и на реальных кейсах увидят, как формируется предпринимательская экосистема. Еще одной ключевой задачей программы выступает стимулирование молодежного предпринимательства в сфере наукоемких технологий, отмечается в сообщении Газпромбанка.
Вывеска отделения Газпромбанка - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Иностранцам продлили разрешение оплачивать газ не только в Газпромбанке
22 сентября, 17:42
Программа реализуется Проектным офисом по развитию молодежного предпринимательства в партнерстве с Фондом развития научно-культурных связей "Вызов" при поддержке Газпромбанка. Заявки на участие в программе подали более 168 университетов.
"Как один из крупнейших финансовых институтов страны, Газпромбанк уделяет особое внимание поддержке инициатив, направленных на создание экосистем трансфера знаний в технологии и формирования новых индустрий. Банк активно вовлечен в процесс сотрудничества с министерством науки и высшего образования, с университетами. Наша цель — не только поддержать их финансово, а сформировать компетенции, необходимые для создания и последующей коммерциализации наукоемких проектов, а также вывода на рынок новых технологий. Только так мы сможем создать инновационные отрасли, сформировать новую экономику, и вырастить национальных чемпионов", — привели в пресс-службе банка слова Зауэрса.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что развитие молодежного предпринимательства сегодня требует и работы с преподавателями.
"Именно они становятся проводниками изменений, когда помогают студентам увидеть в идеях потенциал для будущего бизнеса. Программа, которую мы запускаем вместе с партнерами, позволит объединить академическое и практическое знание, сформировать современную культуру преподавания, где научные разработки и образовательные практики тесно связаны с реальными запросами экономики", — сказала Петрова, ее слова цитируют в пресс-службе ведомства.
Как отметила, в свою очередь, генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей "Вызов" Наталья Третьяк, сегодня университеты сталкиваются с вызовом — как трансформировать научные разработки в востребованные экономикой продукты.
"Для эффективного решения этой задачи фонд "Вызов" создает возможности и реальные площадки для взаимодействия ученых, предпринимателей, представителей государственного сектора и сферы образования. Цель нашей совместной инициативы с Минобрнауки и Газпромбанком — обеспечить связь теории с практикой и способствовать появлению конкретных решений, которые изменят к лучшему жизнь миллионов людей", — привели слова Третьяк в пресс-службе фонда.
Программа обучения технологическому предпринимательству предполагает модульную структуру. Первый модуль пройдет с октября по ноябрь в офлайн-формате и будет последовательно запускаться в 8 федеральных округах. Второй модуль будет проходить онлайн и завершится в конце ноября. Третий модуль (бизнес-игра) состоится в начале декабря в Москве. К участию в нем будут приглашены 30 самых мотивированных преподавателей, выбранных по итогам первого и второго модулей.
Итогом реализации программы станет появление единой системы, которая позволит поддерживать вовлеченность преподавателей и сформировать кадровый актив для обучения студентов технологическому предпринимательству, резюмировали в Газпромбанке.
Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Газпромбанк предложил стандартизировать процесс ГЧП
4 сентября, 14:02
 
РоссияМоскваНаталья ТретьякГазпромбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала