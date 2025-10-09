Газпромбанк поддержит программу техпредпринимательства Минобрнауки

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минобрнауки России при поддержке Газпромбанка запускает программу по технологическому предпринимательству для преподавателей университетов, сообщил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс в рамках сессии "Знания как актив: роль банков в достижении технологического лидерства" на форуме Finopolis.

Цель инициативы — создать современную систему подготовки преподавателей по технологическому предпринимательству с участием бизнеса и индустриальных партнеров, чтобы сформировать в университетах экосистему для молодежных стартапов. В фокусе программы — погружение в современные методики предпринимательского образования. Участники не только изучат лучшие практики и инструменты, но и на реальных кейсах увидят, как формируется предпринимательская экосистема. Еще одной ключевой задачей программы выступает стимулирование молодежного предпринимательства в сфере наукоемких технологий, отмечается в сообщении Газпромбанка.

Программа реализуется Проектным офисом по развитию молодежного предпринимательства в партнерстве с Фондом развития научно-культурных связей "Вызов" при поддержке Газпромбанка. Заявки на участие в программе подали более 168 университетов.

"Как один из крупнейших финансовых институтов страны, Газпромбанк уделяет особое внимание поддержке инициатив, направленных на создание экосистем трансфера знаний в технологии и формирования новых индустрий. Банк активно вовлечен в процесс сотрудничества с министерством науки и высшего образования, с университетами. Наша цель — не только поддержать их финансово, а сформировать компетенции, необходимые для создания и последующей коммерциализации наукоемких проектов, а также вывода на рынок новых технологий. Только так мы сможем создать инновационные отрасли, сформировать новую экономику, и вырастить национальных чемпионов", — привели в пресс-службе банка слова Зауэрса.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова подчеркнула, что развитие молодежного предпринимательства сегодня требует и работы с преподавателями.

"Именно они становятся проводниками изменений, когда помогают студентам увидеть в идеях потенциал для будущего бизнеса. Программа, которую мы запускаем вместе с партнерами, позволит объединить академическое и практическое знание, сформировать современную культуру преподавания, где научные разработки и образовательные практики тесно связаны с реальными запросами экономики", — сказала Петрова, ее слова цитируют в пресс-службе ведомства.

Как отметила, в свою очередь, генеральный директор Фонда развития научно-культурных связей "Вызов" Наталья Третьяк, сегодня университеты сталкиваются с вызовом — как трансформировать научные разработки в востребованные экономикой продукты.

"Для эффективного решения этой задачи фонд "Вызов" создает возможности и реальные площадки для взаимодействия ученых, предпринимателей, представителей государственного сектора и сферы образования. Цель нашей совместной инициативы с Минобрнауки и Газпромбанком — обеспечить связь теории с практикой и способствовать появлению конкретных решений, которые изменят к лучшему жизнь миллионов людей", — привели слова Третьяк в пресс-службе фонда.

Программа обучения технологическому предпринимательству предполагает модульную структуру. Первый модуль пройдет с октября по ноябрь в офлайн-формате и будет последовательно запускаться в 8 федеральных округах. Второй модуль будет проходить онлайн и завершится в конце ноября. Третий модуль (бизнес-игра) состоится в начале декабря в Москве. К участию в нем будут приглашены 30 самых мотивированных преподавателей, выбранных по итогам первого и второго модулей.