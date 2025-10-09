Рейтинг@Mail.ru
Программа газификации последовательно реализуется в Петербурге - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/gazifikatsiya-2047357428.html
Программа газификации последовательно реализуется в Петербурге
Программа газификации последовательно реализуется в Петербурге - РИА Новости, 09.10.2025
Программа газификации последовательно реализуется в Петербурге
Президентская повестка газификации с опорой на внутренний рынок газа последовательно реализуется в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:22:00+03:00
2025-10-09T18:22:00+03:00
экономика
россия
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965871006_0:289:3125:2047_1920x0_80_0_0_de4671cd9139f7819e34b84464baa84a.jpg
https://ria.ru/20251009/nikolaev-2047356120.html
https://ria.ru/20251009/gaz-2047331515.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965871006_396:0:3125:2047_1920x0_80_0_0_ce22dc4b550ce34fcc5e48e36f1315a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, санкт-петербург, александр беглов
Экономика, Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Программа газификации последовательно реализуется в Петербурге

Беглов: в Петербурге последовательно реализуется программа газификации

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Президентская повестка газификации с опорой на внутренний рынок газа последовательно реализуется в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в четверг состоялось пленарное заседание XIV Петербургского международного газового форума, который проходит в Северной столице. Главную тему "Рынок газа 2025-2035: новые очертания в условиях трансформации" обсудили представители органов государственной власти России и других государств, первые лица крупнейших отечественных и зарубежных компаний, отраслевых ассоциаций. В заседании приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, директор департамента, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, первый заместитель премьера Казахстана Роман Скляр, заместитель премьера Белоруссии Виктор Каранкевич, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, федеральный министр нефти, газа и водных ресурсов Пакистана Али Первез Малик.
Панорама города Якутска - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Продолжение газификации Якутии улучшит жизнь десятков тысяч людей
Вчера, 18:13
"Президент России (Владимир Путин - ред.) отметил, что сейчас газовая отрасль проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок. В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала в России в 2021 году. Президентская повестка последовательно реализуется в Петербурге", – отметил по итогам пленарного заседания Беглов.
По его словам, уровень газификации Петербурга исторически является одним из самых высоких в стране и составляет почти 96%. В 2023 году расширены меры социальной поддержки: подключение домовладений к газораспределительной сети для льготных категорий граждан стало полностью бесплатным. По поручению президента РФ досрочно завершено подведение газопроводов до границ домовладений. В плановом порядке город продолжает обеспечивать возможность подключения газа для индивидуальных жилых домов. Особое внимание уделяется поставленной президентом задаче газификации садоводств.
Отмечается, что природный газ составляет более 99,8% топливно-энергетического баланса Петербурга. По поручению президента России все городские котельные, ранее работавшие на угле или мазуте, были переведены на природный газ и другое экологически чистое топливо. Северная столица является лидером по потреблению природного газа среди регионов России – порядка 12 миллиардов кубометров в год.
По программе газификации до 2034 года в Петербурге планируется построить более 400 километров газопроводов, более 300 километров внутрипоселковых газопроводов, пять новых газозаправочных станций. Программой также предусмотрено строительство и реконструкция трех газораспределительных станций "Восточная-2", "Санкт‑Петербург" и "Сестрорецк" на территории Ленинградской области.
Петербургский международный газовый форум является ведущей площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития нефтегазовой отрасли. Акценты деловой программы этого года сделаны на стратегических ориентирах развития газовой промышленности, перспективных технологиях, современных экономических моделях и ключевых геополитических факторах.
Газификация котельной в селе Омской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Хоценко сообщил о газификации котельной в селе Омской области
Вчера, 17:06
 
ЭкономикаРоссияСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала