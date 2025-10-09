Программа газификации последовательно реализуется в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт - РИА Новости. Президентская повестка газификации с опорой на внутренний рынок газа последовательно реализуется в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, в четверг состоялось пленарное заседание XIV Петербургского международного газового форума, который проходит в Северной столице. Главную тему "Рынок газа 2025-2035: новые очертания в условиях трансформации" обсудили представители органов государственной власти России и других государств, первые лица крупнейших отечественных и зарубежных компаний, отраслевых ассоциаций. В заседании приняли участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, директор департамента, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, первый заместитель премьера Казахстана Роман Скляр, заместитель премьера Белоруссии Виктор Каранкевич, министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, федеральный министр нефти, газа и водных ресурсов Пакистана Али Первез Малик.

"Президент России (Владимир Путин - ред.) отметил, что сейчас газовая отрасль проходит этап серьезных изменений. Речь не только о переключении экспорта с Запада на Восток, но и о существенном увеличении поставок на внутренний рынок. В том числе по программе социальной газификации, которая стартовала в России в 2021 году. Президентская повестка последовательно реализуется в Петербурге", – отметил по итогам пленарного заседания Беглов.

По его словам, уровень газификации Петербурга исторически является одним из самых высоких в стране и составляет почти 96%. В 2023 году расширены меры социальной поддержки: подключение домовладений к газораспределительной сети для льготных категорий граждан стало полностью бесплатным. По поручению президента РФ досрочно завершено подведение газопроводов до границ домовладений. В плановом порядке город продолжает обеспечивать возможность подключения газа для индивидуальных жилых домов. Особое внимание уделяется поставленной президентом задаче газификации садоводств.

Отмечается, что природный газ составляет более 99,8% топливно-энергетического баланса Петербурга. По поручению президента России все городские котельные, ранее работавшие на угле или мазуте, были переведены на природный газ и другое экологически чистое топливо. Северная столица является лидером по потреблению природного газа среди регионов России – порядка 12 миллиардов кубометров в год.

По программе газификации до 2034 года в Петербурге планируется построить более 400 километров газопроводов, более 300 километров внутрипоселковых газопроводов, пять новых газозаправочных станций. Программой также предусмотрено строительство и реконструкция трех газораспределительных станций "Восточная-2", "Санкт‑Петербург" и "Сестрорецк" на территории Ленинградской области.