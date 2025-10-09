https://ria.ru/20251009/gazifikatsiya-2047353100.html
Населенные пункты газифицировали в Апшеронском районе Кубани
КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Пять населенных пунктов газифицировали в Апшеронском районе Краснодарского края, в 2025 году на развитие газовой инфраструктуры край направил 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В Апшеронском районе газифицировали пять населенных пунктов… Специалисты… ввели межпоселковый газопровод "Апшеронск - хутор Калинина - село Вперед - поселок Ерик - станица Кубанская - станица Тверская" протяженностью 37,3 километра", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.
Торжественную церемонию ввода в эксплуатацию новых объектов в 25 регионах России провели в рамках Петербургского международного газового форума - 2025, отмечает пресс-служба.
"Поэтапно наращиваем количество газифицированных домовладений. Только в этом году на развитие газовой инфраструктуры из краевого бюджета направлено 1,2 миллиарда рублей. В планах на 2025-й - построить 167,7 километра сетей. Особое внимание уделяем предгорным территориям. Новый газопровод в Апшеронском районе даст возможность подключения к сетям для жителей сразу пяти населенных пунктов муниципалитета", - сказал журналистам исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Пергун.
Как подчеркнули в пресс-службе, ввод газопровода создал техническую возможность газификации населенных пунктов, на территории которых расположены 2,1 тысячи домовладений. Внутренние распределительные сети построят до конца 2025 года. Работы курирует министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.