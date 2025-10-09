Населенные пункты газифицировали в Апшеронском районе Кубани

КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Пять населенных пунктов газифицировали в Апшеронском районе Краснодарского края, в 2025 году на развитие газовой инфраструктуры край направил 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Апшеронском районе газифицировали пять населенных пунктов… Специалисты… ввели межпоселковый газопровод "Апшеронск - хутор Калинина - село Вперед - поселок Ерик - станица Кубанская - станица Тверская" протяженностью 37,3 километра", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.

Торжественную церемонию ввода в эксплуатацию новых объектов в 25 регионах России провели в рамках Петербургского международного газового форума - 2025, отмечает пресс-служба.

"Поэтапно наращиваем количество газифицированных домовладений. Только в этом году на развитие газовой инфраструктуры из краевого бюджета направлено 1,2 миллиарда рублей. В планах на 2025-й - построить 167,7 километра сетей. Особое внимание уделяем предгорным территориям. Новый газопровод в Апшеронском районе даст возможность подключения к сетям для жителей сразу пяти населенных пунктов муниципалитета", - сказал журналистам исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Пергун.