Населенные пункты газифицировали в Апшеронском районе Кубани
Краснодарский край
 
18:00 09.10.2025
Населенные пункты газифицировали в Апшеронском районе Кубани
Пять населенных пунктов газифицировали в Апшеронском районе Краснодарского края, в 2025 году на развитие газовой инфраструктуры край направил 1,2 миллиарда
2025-10-09T18:00:00+03:00
2025-10-09T18:00:00+03:00
экономика, апшеронский район, краснодарский край, россия
Краснодарский край, Экономика, Апшеронский район, Краснодарский край, Россия
Населенные пункты газифицировали в Апшеронском районе Кубани

Пять населенных пунктов газифицировали в Апшеронском районе Краснодарского края

КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Пять населенных пунктов газифицировали в Апшеронском районе Краснодарского края, в 2025 году на развитие газовой инфраструктуры край направил 1,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В Апшеронском районе газифицировали пять населенных пунктов… Специалисты… ввели межпоселковый газопровод "Апшеронск - хутор Калинина - село Вперед - поселок Ерик - станица Кубанская - станица Тверская" протяженностью 37,3 километра", - говорится в сообщении пресс-службы краевой администрации.
Города России. Краснодар - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В 2025 г на Кубани привели в порядок памятники Великой Отечественной войны
8 октября, 17:07
Торжественную церемонию ввода в эксплуатацию новых объектов в 25 регионах России провели в рамках Петербургского международного газового форума - 2025, отмечает пресс-служба.
"Поэтапно наращиваем количество газифицированных домовладений. Только в этом году на развитие газовой инфраструктуры из краевого бюджета направлено 1,2 миллиарда рублей. В планах на 2025-й - построить 167,7 километра сетей. Особое внимание уделяем предгорным территориям. Новый газопровод в Апшеронском районе даст возможность подключения к сетям для жителей сразу пяти населенных пунктов муниципалитета", - сказал журналистам исполняющий обязанности вице-губернатора Евгений Пергун.
Как подчеркнули в пресс-службе, ввод газопровода создал техническую возможность газификации населенных пунктов, на территории которых расположены 2,1 тысячи домовладений. Внутренние распределительные сети построят до конца 2025 года. Работы курирует министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
Экотропа и 12 тысяч саженцев пицундской сосны появились в Геленджике
7 октября, 14:57
Экотропа и 12 тысяч саженцев пицундской сосны появились в Геленджике
7 октября, 14:57
 
Краснодарский край Экономика Апшеронский район
 
 
