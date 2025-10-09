https://ria.ru/20251009/gaza-2047326066.html
Россия поддерживает мирные усилия по Газе, заявил Путин
Россия поддерживает мирные усилия по Газе, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Россия поддерживает мирные усилия по Газе, заявил Путин
Россия готова поддержать любые мирные усилия, направленные на то, чтобы остановить кровопролитие в секторе Газа, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Россия поддерживает мирные усилия по Газе, заявил Путин
Путин рассказал о поддержке Россией любых мирных усилий по Газе