СМИ раскрыли, когда соглашение об остановке огня в Газе вступит в силу
СМИ раскрыли, когда соглашение об остановке огня в Газе вступит в силу - РИА Новости, 09.10.2025
СМИ раскрыли, когда соглашение об остановке огня в Газе вступит в силу
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу лишь после одобрения сделки израильским правительством в четверг вечером, сообщил 12-й канал... РИА Новости, 09.10.2025
обострение палестино-израильского конфликта
в мире
Новости
обострение палестино-израильского конфликта, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта, В мире
