СМИ раскрыли, когда соглашение об остановке огня в Газе вступит в силу
12:47 09.10.2025 (обновлено: 12:48 09.10.2025)
СМИ раскрыли, когда соглашение об остановке огня в Газе вступит в силу
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу лишь после одобрения сделки израильским правительством в четверг вечером, сообщил 12-й канал... РИА Новости, 09.10.2025
обострение палестино-израильского конфликта
в мире
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480472_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_28ea2d14fd50396bb0d0c1f3265ece2f.jpg
1920
1920
true
обострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта, В мире
СМИ раскрыли, когда соглашение об остановке огня в Газе вступит в силу

Стало известно, когда соглашение об остановке огня в Газе вступит в силу. Детали

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа
Израильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильская бронетехника недалеко от границы с сектором Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 окт – РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступит в силу лишь после одобрения сделки израильским правительством в четверг вечером, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на источник.
"Прекращение огня вступит в силу после того, как правительство сегодня вечером одобрит соглашение", - говорится в сообщении новостной службы телеканала.
