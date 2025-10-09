Рейтинг@Mail.ru
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем
08:02 09.10.2025 (обновлено: 08:36 09.10.2025)
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем - РИА Новости, 09.10.2025
В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем
Служба гражданской обороны Газы заявила о нескольких ударах по анклаву после объявления о согласовании плана прекращения огня с Израилем. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T08:02:00+03:00
2025-10-09T08:36:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта
сша
катар
дональд трамп
хамас
израиль
сша
катар
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта, сша, катар, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС

В Газе заявили об ударах после заключения сделки с Израилем

© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Служба гражданской обороны Газы заявила о нескольких ударах по анклаву после объявления о согласовании плана прекращения огня с Израилем.
"С момента объявления прошлым вечером о соглашении по предлагаемому режиму прекращения огня сообщалось о нескольких взрывах, в особенности в районах на севере Газы", — цитирует агентство AFP одного из чиновников службы Мохаммеда аль-Мугайира.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Нетаньяху внес правки в план Трампа по Газе, пишет FT
8 октября, 18:31
Он также рассказал о серии авиаударов ЦАХАЛ по городу.

Начало урегулирования конфликта

О том, что ХАМАС и Израиль договорились об исполнении первой фазы плана по завершению боевых действий, сообщили президент США Дональд Трамп и МИД Катара.
Палестинское движение в рамках договоренностей согласилось освободить всех заложников, тогда как Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям.
Как заявил Трамп, заложников должны освободить в понедельник. По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Трамп выругался, обсуждая сделку с ХАМАС с Нетаньяху, пишут СМИ
5 октября, 19:51
ХАМАС подтвердило договоренности, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных. Движение призвало Трампа и страны — гаранты соглашения обязать Израиль выполнить его. Оно заверило, что не откажется от борьбы за права палестинского народа.
В то же время глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал армии готовиться к любому сценарию, включая проведение операции по возвращению заложников.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
FT: Трамп гарантировал арабским странам, что Израиль не развяжет войну
6 октября, 11:09

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом ЦАХАЛ не должна оккупировать или аннексировать анклав.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Если ХАМАС откажется принять его, политик пообещал "довести дело до конца".
Движение согласилось передать управление сектором Газа и заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта, США, Катар, Дональд Трамп, ХАМАС
 
 
