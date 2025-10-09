https://ria.ru/20251009/gaza-2047176375.html
В МИД Катара прокомментировали соглашение по Газе
Достигнутое между сторонами конфликта в палестинском секторе Газа соглашение при участии посредников приведёт к прекращению огня и освобождению израильских и... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T02:22:00+03:00
2025-10-09T02:22:00+03:00
2025-10-09T02:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddaa26a91be31fc19610cb0868ed7468.jpg
https://ria.ru/20251009/hamas-2047176952.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_514bb1f5de47cbbeb69f079b6b16fe6e.jpg
В МИД Катара заявили, что соглашение по Газе приведет к окончанию войны