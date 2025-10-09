Рейтинг@Mail.ru
В МИД Катара прокомментировали соглашение по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
02:22 09.10.2025 (обновлено: 02:29 09.10.2025)
В МИД Катара прокомментировали соглашение по Газе
В МИД Катара прокомментировали соглашение по Газе - РИА Новости, 09.10.2025
В МИД Катара прокомментировали соглашение по Газе
Достигнутое между сторонами конфликта в палестинском секторе Газа соглашение при участии посредников приведёт к прекращению огня и освобождению израильских и... РИА Новости, 09.10.2025
катар, группа газ, в мире, израиль, хамас
Катар, Группа ГАЗ, В мире, Израиль, ХАМАС
В МИД Катара прокомментировали соглашение по Газе

В МИД Катара заявили, что соглашение по Газе приведет к окончанию войны

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
ДОХА, 9 окт - РИА Новости. Достигнутое между сторонами конфликта в палестинском секторе Газа соглашение при участии посредников приведёт к прекращению огня и освобождению израильских и палестинских заключённых, написал официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в своём микроблоге в социальной сети Х.
"Соглашение приведёт к прекращению огня и освобождению израильских и палестинских заключённых, а также к доставке гуманитарной помощи в сектор Газа", - отметил он. По его словам, детали подписанного между Израилем и палестинским движением ХАМАС соглашения и реализации его первой фазы будут объявлены позднее.
Освобождение троих израильских заложников из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
ХАМАС освободит всех израильских заложников в субботу
