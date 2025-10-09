Рейтинг@Mail.ru
Детский сад в Ростовской области перешел на газ
Ростовская область
 
16:55 09.10.2025
Детский сад в Ростовской области перешел на газ
Детский сад в Ростовской области перешел на газ
Детский сад "Казачок" в Красносулинском районе Ростовской области перешел на газ в рамках президентской программы газификации, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:55:00+03:00
2025-10-09T16:55:00+03:00
Детский сад в Ростовской области перешел на газ

Детский сад в Красносулинском районе Ростовской области перешел на газ

© iStock.com / SbytovaMNРебенок играет в игру "Классики"
Ребенок играет в игру Классики - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© iStock.com / SbytovaMN
Ребенок играет в игру "Классики". Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Детский сад "Казачок" в Красносулинском районе Ростовской области перешел на газ в рамках президентской программы газификации, сообщает правительство региона.
Церемония подключения к газу нескольких социальных объектов в различных регионах страны прошла в четверг в рамках XIV Петербургского международного газового форума.
Выращивание салата - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Дефицита продовольствия в Ростовской области не будет
8 октября, 18:28
"К числу газифицированных объектов присоединился детский сад "Казачок", расположенный в станице Владимировской", - говорится в сообщении. Дошкольное учреждение, открытое в 2022 году и рассчитанное на 60 мест, перешло с угольного отопления на газовое. Также была построена газовая котельная, уточнили в правительстве Ростовской области.
Заместитель губернатора области Владимир Ревенко отметил, что переход этого детсада на газовое отопление - еще один шаг к повышению качества жизни и созданию комфортных условий. Он также подчеркнул важность обеспечения газом социальных учреждений, таких как детские сады и школы, потому что это улучшает экологическую обстановку в регионе.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв, участвующий в мероприятии по видеоконференции, добавил, что газификация регионов - один из ключевых инфраструктурных проектов страны.
"Газ - это тепло в домах, тепло в школах, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах. Это надежное, экологически чистое, экономически выгодное и безопасное топливо, которое пришло в регионы", - отметил Цивилёв.
В Ростовской области заключено более 43 тысяч договоров на участие в программе догазификации, в рамках которой газовые сети подводятся к земельным участкам бесплатно. На сегодняшний день в рамках программы к газу подключено более 38,5 тысяч домовладений и 24 социальных объекта. Еще 156 договоров на газификацию социальных учреждений находятся на стадии реализации.
По итогам реализации программы социальной газификации Ростовская область занимает седьмое место в рейтинге Министерства энергетики РФ и входит в десятку регионов-лидеров.
Яблоки на ветке - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Интенсивный яблоневый сад разобьют в Ростовской области
8 октября, 21:04
 
Ростовская область Россия Сергей Цивилев Красносулинский район
 
 
