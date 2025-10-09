Детский сад в Ростовской области перешел на газ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 окт - РИА Новости. Детский сад "Казачок" в Красносулинском районе Ростовской области перешел на газ в рамках президентской программы газификации, сообщает правительство региона.

Церемония подключения к газу нескольких социальных объектов в различных регионах страны прошла в четверг в рамках XIV Петербургского международного газового форума.

"К числу газифицированных объектов присоединился детский сад "Казачок", расположенный в станице Владимировской", - говорится в сообщении. Дошкольное учреждение, открытое в 2022 году и рассчитанное на 60 мест, перешло с угольного отопления на газовое. Также была построена газовая котельная, уточнили в правительстве Ростовской области.

Заместитель губернатора области Владимир Ревенко отметил, что переход этого детсада на газовое отопление - еще один шаг к повышению качества жизни и созданию комфортных условий. Он также подчеркнул важность обеспечения газом социальных учреждений, таких как детские сады и школы, потому что это улучшает экологическую обстановку в регионе.

Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв, участвующий в мероприятии по видеоконференции, добавил, что газификация регионов - один из ключевых инфраструктурных проектов страны.

"Газ - это тепло в домах, тепло в школах, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах. Это надежное, экологически чистое, экономически выгодное и безопасное топливо, которое пришло в регионы", - отметил Цивилёв.

В Ростовской области заключено более 43 тысяч договоров на участие в программе догазификации, в рамках которой газовые сети подводятся к земельным участкам бесплатно. На сегодняшний день в рамках программы к газу подключено более 38,5 тысяч домовладений и 24 социальных объекта. Еще 156 договоров на газификацию социальных учреждений находятся на стадии реализации.