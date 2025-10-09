Фестиваль церковного искусства "Видеть и слышать" открывается в Москве

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Церемония открытия фестиваля современного церковного искусства "Видеть и слышать" пройдет в четверг в столичном Центральном доме художника, фестиваль будет открыт для посетителей с 10 по 24 октября.

В программе - мастер-классы для детей и взрослых, лекции искусствоведов и духовенства, в том числе протоиерея Артемия Владимирова, круглые столы о храмовом зодчестве и духовной музыке, выступления хоров, а также показы просветительских фильмов.

"Кульминацией фестиваля станет масштабная выставка, где русская иконописная школа предстанет во всей красоте и многогранности. Гостям предложат ежедневные экскурсии, включая интерактивные VR-программы. Завершит фестиваль научно-практическая конференция с участием академиков РАХ, представителей Русской православной церкви, художников, искусствоведов и архитекторов", - сообщали организаторы.

В фестивале примут участие около трёхсот мастеров - иконописцы, архитекторы, графики, монументалисты, резчики, мастера шитья и мозаики из Сербии, Грузии, Армении, Греции, Белоруссии, Эфиопии и многих городов России.