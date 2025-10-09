Рейтинг@Mail.ru
ЕК создаст группу для расследования якобы шпионажа венгерских спецслужб
14:25 09.10.2025
ЕК создаст группу для расследования якобы шпионажа венгерских спецслужб
в мире
брюссель
еврокомиссия
венгрия
в мире, брюссель, еврокомиссия, венгрия
В мире, Брюссель, Еврокомиссия, Венгрия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 окт - РИА Новости. Еврокомиссия создаст специальную внутреннюю группу для расследования информации о якобы шпионаже венгерских спецслужб в отношении сотрудников евроинститутов, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.
"Мы осведомлены об информации о слежке за представителями евроинститутов. Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, и мы стоим на защите сотрудников и сетей Еврокомиссии. Это касается безопасности, поэтому, как обычно, я не могу много об этом говорить, но я могу сказать, что мы создадим внутреннюю группу, чтобы изучить эту информацию", - сказал он.
В МИД Венгрии сделали заявление о Зеленском после его дерзкой выходки
В мире Брюссель Еврокомиссия Венгрия
 
 
