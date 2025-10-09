https://ria.ru/20251009/evropa-2047280943.html
ЕК создаст группу для расследования якобы шпионажа венгерских спецслужб
ЕК создаст группу для расследования якобы шпионажа венгерских спецслужб - РИА Новости, 09.10.2025
ЕК создаст группу для расследования якобы шпионажа венгерских спецслужб
Еврокомиссия создаст специальную внутреннюю группу для расследования информации о якобы шпионаже венгерских спецслужб в отношении сотрудников евроинститутов,... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:25:00+03:00
2025-10-09T14:25:00+03:00
2025-10-09T14:25:00+03:00
в мире
брюссель
еврокомиссия
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20251009/vengriya-2047271322.html
брюссель
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, еврокомиссия, венгрия
В мире, Брюссель, Еврокомиссия, Венгрия
ЕК создаст группу для расследования якобы шпионажа венгерских спецслужб
ЕК создаст группу для расследования информации о якобы шпионаже Венгрии