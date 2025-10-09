Рейтинг@Mail.ru
19:59 09.10.2025
Глава Туркмении выступил за расширение партнерства с Россией в энергетике
Туркмения выступает за расширение энергетического партнерства со странами Центральной Азии и Россией, в том числе в области возобновляемой энергии, заявил... РИА Новости, 09.10.2025
в мире, туркмения, россия, душанбе, сердар бердымухамедов
В мире, Туркмения, Россия, Душанбе, Сердар Бердымухамедов
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Сердар Бердымухамедов
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АШХАБАД, 9 окт – РИА Новости. Туркмения выступает за расширение энергетического партнерства со странами Центральной Азии и Россией, в том числе в области возобновляемой энергии, заявил президент страны Сердар Бердымухамедов на саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе.
"Подчеркиваем значимость энергетического партнерства. Здесь отдельное внимание уделяем электроэнергетике. Предлагаем подумать над сопряжением интересов в поставках электроэнергии на территории наших государств, а также выхода на соседние страны и регионы, в первую очередь в южном направлении", – приводит государственное информационное агентство TDH слова Бердымухамедова.
По его словам, Туркмения также ожидает более тесного сотрудничества в вопросах использования возобновляемой энергии. "Уверен, что нам есть что предложить друг другу на основе имеющегося совместного опыта, новых компетенций и научно-технических достижений", – добавил Бердымухамедов.
Второй саммит "Центральная Азия – Россия" прошел в четверг в Душанбе. В нем приняли участие лидеры Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
