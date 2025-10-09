Глава Туркмении выступил за расширение партнерства с Россией в энергетике

АШХАБАД, 9 окт – РИА Новости. Туркмения выступает за расширение энергетического партнерства со странами Центральной Азии и Россией, в том числе в области возобновляемой энергии, заявил президент страны Сердар Бердымухамедов на саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе.
"Подчеркиваем значимость энергетического партнерства. Здесь отдельное внимание уделяем электроэнергетике. Предлагаем подумать над сопряжением интересов в поставках электроэнергии на территории наших государств, а также выхода на соседние страны и регионы, в первую очередь в южном направлении", – приводит государственное информационное агентство TDH слова Бердымухамедова.
По его словам, Туркмения также ожидает более тесного сотрудничества в вопросах использования возобновляемой энергии. "Уверен, что нам есть что предложить друг другу на основе имеющегося совместного опыта, новых компетенций и научно-технических достижений", – добавил Бердымухамедов.
Второй саммит "Центральная Азия – Россия" прошел в четверг в Душанбе. В нем приняли участие лидеры Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.