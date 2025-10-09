Глава Туркмении выступил за расширение партнерства с Россией в энергетике

АШХАБАД, 9 окт – РИА Новости. Туркмения выступает за расширение энергетического партнерства со странами Центральной Азии и Россией, в том числе в области возобновляемой энергии, заявил президент страны Сердар Бердымухамедов на саммите "Центральная Азия – Россия" в Душанбе.

"Подчеркиваем значимость энергетического партнерства. Здесь отдельное внимание уделяем электроэнергетике. Предлагаем подумать над сопряжением интересов в поставках электроэнергии на территории наших государств, а также выхода на соседние страны и регионы, в первую очередь в южном направлении", – приводит государственное информационное агентство TDH слова Бердымухамедова.