"Мой экспорт" усиливает правовую защиту экспортеров

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) через сервис "Профессионалы экспорта" предоставляет комплексную юридическую поддержку российским экспортерам, которые постоянно сталкиваются с критической необходимостью обеспечения правовой надежности своих международных сделок, включающую анализ контрактов и правовые консультации, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

"Эти услуги на платформе предлагают 70 партнеров. Заказать услуги по правовой поддержке можно легко и быстро можно на платформы "Мой экспорт", перейдя во вкладку "Услуги экспертов ВЭД", - говорится в сообщении.

Платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к услугам высококвалифицированных юристов, которые помогут провести полноценный анализ контракта, оценить условия сделки и определить возможные риски. Это позволит компаниям избежать юридических ошибок, которые могут привести к серьезным финансовым последствиям.

"Эта помощь особенно важна в условиях сложного правового регулирования и текущих реалий, способствует увеличению объемов экспорта и снижению издержек для бизнеса. Для малых и средних предприятий, часто ограниченных в ресурсах для обеспечения юридической безопасности, эффективные правовые инструменты имеют решающее значение", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

Предприниматели могут оформить на платформе востребованную услугу - "Анализ внешнеторгового контракта". В рамках этой услуги высококвалифицированные юристы не только проведут всесторонний анализ подготовленного внешнеторгового контракта, но и предоставят рекомендации по уменьшению потенциальных рисков, а также описание конкретных действий, призванных помочь как при заключении, так и при исполнении сделки. Тем самым они помогут компаниям избежать юридических ошибок с серьезными финансовыми последствиями.

Услугу "Подготовка объекта сертификации к оценке соответствия/аудиту" оказывает пул аккредитованных в сфере сертификации специалистов. Выбранный компанией-экспортером профессиональный подрядчик проанализирует техническую документацию еще до подачи заявки в орган по сертификации, предложит рекомендации по ее изменению, а при необходимости выполнит перевод на иностранный язык. Кроме того, специалист проведет предварительные испытания продукции согласно сертификационным требованиям стандартов и даст экспертные рекомендации по необходимым изменениям в составе или конструкции, чтобы продукция соответствовала стандартам страны-импортера.

Подрядчик также проанализирует действующие в компании бизнес-процессы, поможет подготовить систему менеджмента качества на предприятии и подаст заявку в орган по сертификации страны-импортера в качестве уполномоченного представителя компании. Наконец, он окажет содействие в оформлении всей необходимой документации для отправки образцов продукции в испытательную лабораторию страны-импортера. Этот сервис включает в себя комплекс услуг, призванных поддержать экспортера на каждом этапе сертификации продукции, при этом компания может заказать как весь комплекс услуг, так и одну или несколько из них, в зависимости от своих конкретных потребностей.

Помимо этого, на платформе доступна услуга "Консультация. Охрана объектов интеллектуальной собственности". Она включает анализ текущей ситуации с объектами интеллектуальной собственности, используемыми или принадлежащими компании, а также предоставление подробной информации об особенностях законодательства в этой сфере как в странах предполагаемого экспорта/импорта, так и в России.

Специалисты помогут определить оптимальные процедуры правовой охраны интеллектуальной собственности и проинформируют об альтернативных вариантах регистрации, проведут ориентировочные расчеты затрат на регистрацию как за рубежом, так и в России. Экспортеры также получат информацию по вопросам заключения договоров и распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности, их регистрации в компетентных органах, а также защиты прав в административном и судебном порядке.

В результате будет выработан индивидуальный набор письменных рекомендаций по правовой охране интеллектуальной собственности, который может охватывать все перечисленные пункты или быть сфокусирован на отдельных аспектах, в зависимости от запроса клиента. Эта услуга ориентирована на экспортеров, выходящих на новые рынки или только начинающих внешнеэкономическую деятельность, а также на импортеров, планирующих работу на российском рынке.

Добавим, в рамках бонусного пакета для держателей сертификатов "Сделано в России" доступна скидка 50% на обучение в Роспатенте по управлению правами на объекты интеллектуальной собственности, что позволяет компании более успешно пройти все процедуры для международной регистрации бренда или технологии.