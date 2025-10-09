Рейтинг@Mail.ru
"Мой экспорт" усиливает правовую защиту экспортеров
16:07 09.10.2025
"Мой экспорт" усиливает правовую защиту экспортеров
"Мой экспорт" усиливает правовую защиту экспортеров - РИА Новости, 09.10.2025
"Мой экспорт" усиливает правовую защиту экспортеров
Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) через сервис "Профессионалы экспорта" предоставляет комплексную... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T16:07:00+03:00
2025-10-09T16:07:00+03:00
экономика
2025
"Мой экспорт" усиливает правовую защиту экспортеров

"Мой экспорт" усиливает правовую защиту экспортеров и готовит их к сертификации

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) через сервис "Профессионалы экспорта" предоставляет комплексную юридическую поддержку российским экспортерам, которые постоянно сталкиваются с критической необходимостью обеспечения правовой надежности своих международных сделок, включающую анализ контрактов и правовые консультации, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Эти услуги на платформе предлагают 70 партнеров. Заказать услуги по правовой поддержке можно легко и быстро можно на платформы "Мой экспорт", перейдя во вкладку "Услуги экспертов ВЭД", - говорится в сообщении.
Платформа "Мой экспорт" предоставляет доступ к услугам высококвалифицированных юристов, которые помогут провести полноценный анализ контракта, оценить условия сделки и определить возможные риски. Это позволит компаниям избежать юридических ошибок, которые могут привести к серьезным финансовым последствиям.
"Эта помощь особенно важна в условиях сложного правового регулирования и текущих реалий, способствует увеличению объемов экспорта и снижению издержек для бизнеса. Для малых и средних предприятий, часто ограниченных в ресурсах для обеспечения юридической безопасности, эффективные правовые инструменты имеют решающее значение", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Предприниматели могут оформить на платформе востребованную услугу - "Анализ внешнеторгового контракта". В рамках этой услуги высококвалифицированные юристы не только проведут всесторонний анализ подготовленного внешнеторгового контракта, но и предоставят рекомендации по уменьшению потенциальных рисков, а также описание конкретных действий, призванных помочь как при заключении, так и при исполнении сделки. Тем самым они помогут компаниям избежать юридических ошибок с серьезными финансовыми последствиями.
Услугу "Подготовка объекта сертификации к оценке соответствия/аудиту" оказывает пул аккредитованных в сфере сертификации специалистов. Выбранный компанией-экспортером профессиональный подрядчик проанализирует техническую документацию еще до подачи заявки в орган по сертификации, предложит рекомендации по ее изменению, а при необходимости выполнит перевод на иностранный язык. Кроме того, специалист проведет предварительные испытания продукции согласно сертификационным требованиям стандартов и даст экспертные рекомендации по необходимым изменениям в составе или конструкции, чтобы продукция соответствовала стандартам страны-импортера.
Подрядчик также проанализирует действующие в компании бизнес-процессы, поможет подготовить систему менеджмента качества на предприятии и подаст заявку в орган по сертификации страны-импортера в качестве уполномоченного представителя компании. Наконец, он окажет содействие в оформлении всей необходимой документации для отправки образцов продукции в испытательную лабораторию страны-импортера. Этот сервис включает в себя комплекс услуг, призванных поддержать экспортера на каждом этапе сертификации продукции, при этом компания может заказать как весь комплекс услуг, так и одну или несколько из них, в зависимости от своих конкретных потребностей.
Помимо этого, на платформе доступна услуга "Консультация. Охрана объектов интеллектуальной собственности". Она включает анализ текущей ситуации с объектами интеллектуальной собственности, используемыми или принадлежащими компании, а также предоставление подробной информации об особенностях законодательства в этой сфере как в странах предполагаемого экспорта/импорта, так и в России.
Специалисты помогут определить оптимальные процедуры правовой охраны интеллектуальной собственности и проинформируют об альтернативных вариантах регистрации, проведут ориентировочные расчеты затрат на регистрацию как за рубежом, так и в России. Экспортеры также получат информацию по вопросам заключения договоров и распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности, их регистрации в компетентных органах, а также защиты прав в административном и судебном порядке.
В результате будет выработан индивидуальный набор письменных рекомендаций по правовой охране интеллектуальной собственности, который может охватывать все перечисленные пункты или быть сфокусирован на отдельных аспектах, в зависимости от запроса клиента. Эта услуга ориентирована на экспортеров, выходящих на новые рынки или только начинающих внешнеэкономическую деятельность, а также на импортеров, планирующих работу на российском рынке.
Добавим, в рамках бонусного пакета для держателей сертификатов "Сделано в России" доступна скидка 50% на обучение в Роспатенте по управлению правами на объекты интеллектуальной собственности, что позволяет компании более успешно пройти все процедуры для международной регистрации бренда или технологии.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
