© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: деловой комплекс построили у метро "Белорусская" в Москве

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Деловой комплекс с общественной инфраструктурой построили в Москве возле станции метро "Белорусская", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Деловой комплекс состоит из трех двадцатиэтажных корпусов, высота которых превышает 50 метров. Совокупная площадь объекта составляет более 132 тысяч квадратных метров. В здании обустроили офисные и административно-деловые помещения, а на первых этажах разместили всесезонное общественное пространство с магазинами, кафе и ресторанами, выставочными пространствами, зонами коворкинга и переговорными", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что на прилегающей территории обустроили парковую зону. В офисных пространствах смогут работать 12,5 тысяч человек.