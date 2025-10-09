Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: деловой комплекс построили у метро "Белорусская" в Москве
09:16 09.10.2025
Ефимов: деловой комплекс построили у метро "Белорусская" в Москве
Ефимов: деловой комплекс построили у метро "Белорусская" в Москве
Деловой комплекс с общественной инфраструктурой построили в Москве возле станции метро "Белорусская", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:16:00+03:00
2025-10-09T09:16:00+03:00
Ефимов: деловой комплекс построили у метро "Белорусская" в Москве

Ефимов: деловой комплекс построили у станции метро "Белорусская" в Москве

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Деловой комплекс с общественной инфраструктурой построили в Москве возле станции метро "Белорусская", сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Деловой комплекс состоит из трех двадцатиэтажных корпусов, высота которых превышает 50 метров. Совокупная площадь объекта составляет более 132 тысяч квадратных метров. В здании обустроили офисные и административно-деловые помещения, а на первых этажах разместили всесезонное общественное пространство с магазинами, кафе и ресторанами, выставочными пространствами, зонами коворкинга и переговорными", -приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что на прилегающей территории обустроили парковую зону. В офисных пространствах смогут работать 12,5 тысяч человек.
Новый центр стал ядром коммерческой инфраструктуры многофункционального комплекса Slava. Рядом расположены Белорусский вокзал, станция метро "Белорусская", добавляется в пресс-релизе.
