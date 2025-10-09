Достижение технологического лидерства АПК обсудили на "Золотой осени"

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На полях Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства России.

В мероприятии приняли участие председатель комиссии, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители федеральных и региональных ведомств, бизнеса и научного сообщества.

"Наша общая задача – выделить, где мы соблюдаем суверенитет, а где готовы бросить вызов миру и создать продукт, которого нет ни у кого. Мы должны понимать, какие сорта, минеральные удобрения, биопрепараты, породы животных станут нашими "чемпионами" на глобальном рынке", – сказал Котюков в своем приветственном слове, его цитирует пресс-служба Минсельхоза.

Отмечается, что в последние годы российский АПК показывает достойные результаты по всем основным направлениям. Исполнены ключевые индикаторы Доктрины продовольственной безопасности, а по зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару страна обеспечивает себя с запасом. Такие результаты, помимо обеспечения внутреннего рынка, позволяют сформировать значительный экспортный потенциал.

Для преодоления вызовов, в том числе достижения импортонезависимости в технологиях и средствах производства, а также решения кадрового вопроса, с текущего года реализуется нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" . Он охватывает пять ключевых направлений: развитие селекции и генетики, производства ферментных препаратов и пищевых добавок, ветпрепаратов и вакцин, сельхозтехники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также кадровое обеспечение отрасли.

В частности, как отметила Оксана Лут, к 2030 году Россия должна обеспечивать себя семенами отечественной селекции на 75%, племенным маточным поголовьем молочного КРС – на 72%, племенной продукцией в птицеводстве – на 10%. При этом необходимо не только наращивать объемы, но и работать над качеством, а также ускорять выведение новых сортов и гибридов.

В сфере биотехнологий Россия движется к самообеспеченности по широкому спектру ферментов, витаминов и добавок, в том числе за счет развития собственных технологий и увеличения производственных мощностей. В сфере ветеринарии реализуются совместные проекты с Федеральным медико-биологическим агентством, направленные на создание отечественных вакцин против наиболее опасных заболеваний животных.

Важным направлением работы является подготовка квалифицированных кадров, которая начинается со школы. В 67 регионах уже работают более 600 агротехнологических классов, где учатся свыше 9 тысяч ребят. В следующем году планируется увеличение количества таких классов вдвое, а к 2030 году – до 18 тысяч. Параллельно на всех уровнях образования разрабатываются новые учебные программы, максимально адаптированные под реальные потребности аграрного сектора.