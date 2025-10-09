Рейтинг@Mail.ru
Достижение технологического лидерства АПК обсудили на "Золотой осени"
17:55 09.10.2025
Достижение технологического лидерства АПК обсудили на "Золотой осени"
Достижение технологического лидерства АПК обсудили на "Золотой осени"
На полях Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство", сообщает... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T17:55:00+03:00
2025-10-09T17:55:00+03:00
россия
экономика, россия, михаил котюков, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Твой бизнес
Достижение технологического лидерства АПК обсудили на "Золотой осени"

Заседание комиссии Госсовета состоялось на полях выставки "Золотая осень"

Растение
Растение - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Растение. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. На полях Российской агропромышленной выставки "Золотая осень" состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению "Технологическое лидерство", сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства России.
В мероприятии приняли участие председатель комиссии, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители федеральных и региональных ведомств, бизнеса и научного сообщества.
Предприятия Алтая представляют продукты на выставке "Золотая осень"
8 октября, 12:03
8 октября, 12:03
"Наша общая задача – выделить, где мы соблюдаем суверенитет, а где готовы бросить вызов миру и создать продукт, которого нет ни у кого. Мы должны понимать, какие сорта, минеральные удобрения, биопрепараты, породы животных станут нашими "чемпионами" на глобальном рынке", – сказал Котюков в своем приветственном слове, его цитирует пресс-служба Минсельхоза.
Отмечается, что в последние годы российский АПК показывает достойные результаты по всем основным направлениям. Исполнены ключевые индикаторы Доктрины продовольственной безопасности, а по зерну, мясу, рыбе, растительному маслу и сахару страна обеспечивает себя с запасом. Такие результаты, помимо обеспечения внутреннего рынка, позволяют сформировать значительный экспортный потенциал.
Для преодоления вызовов, в том числе достижения импортонезависимости в технологиях и средствах производства, а также решения кадрового вопроса, с текущего года реализуется нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". Он охватывает пять ключевых направлений: развитие селекции и генетики, производства ферментных препаратов и пищевых добавок, ветпрепаратов и вакцин, сельхозтехники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также кадровое обеспечение отрасли.
В частности, как отметила Оксана Лут, к 2030 году Россия должна обеспечивать себя семенами отечественной селекции на 75%, племенным маточным поголовьем молочного КРС – на 72%, племенной продукцией в птицеводстве – на 10%. При этом необходимо не только наращивать объемы, но и работать над качеством, а также ускорять выведение новых сортов и гибридов.
В сфере биотехнологий Россия движется к самообеспеченности по широкому спектру ферментов, витаминов и добавок, в том числе за счет развития собственных технологий и увеличения производственных мощностей. В сфере ветеринарии реализуются совместные проекты с Федеральным медико-биологическим агентством, направленные на создание отечественных вакцин против наиболее опасных заболеваний животных.
Важным направлением работы является подготовка квалифицированных кадров, которая начинается со школы. В 67 регионах уже работают более 600 агротехнологических классов, где учатся свыше 9 тысяч ребят. В следующем году планируется увеличение количества таких классов вдвое, а к 2030 году – до 18 тысяч. Параллельно на всех уровнях образования разрабатываются новые учебные программы, максимально адаптированные под реальные потребности аграрного сектора.
Развивать и поддерживать перспективных руководителей АПК помогает конкурс "Лидеры агропромышленного комплекса". Принять в нем участие могут граждане РФ и иностранных государств от 18 лет, имеющие управленческий опыт более двух лет и стаж работы в отрасли АПК (в том числе научных направлениях отрасли). Регистрация открыта до 9 ноября на сайте: apk.rsv.ru.
Подмосковье на выставке "Золотая осень" заключило 11 соглашений
11 октября 2024, 19:30
11 октября 2024, 19:30
 
Твой бизнесЭкономикаРоссияМихаил КотюковОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
